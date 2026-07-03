В Британии предложили наградить Кейна рыцарским титулом

В британский парламент внесено предложение о присвоении капитану сборной Англии Гарри Кейну рыцарского звания после его шикарной игры против Демократической Республики Конго (2:1) в 1/16 финала чемпионата мира.

Депутат Лейла Моран призывает коллег от всех партий поддержать кампанию, а правительство и Букингемский дворец – подготовить меч для «сэра Гарри».

Дубль Кейна во втором тайме перевернул игру и позволил Англии добыть волевую победу над африканцами. В 1/8 финала команда «трех львов» сыграет против Мексики.