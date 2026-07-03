Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Британии предложили наградить Кейна рыцарским титулом
Чемпионат мира
03 июля 2026, 21:41 |
497
1

В Британии предложили наградить Кейна рыцарским титулом

Гарри Кейн может стать рыцарем

03 июля 2026, 21:41 |
497
1 Comments
В Британии предложили наградить Кейна рыцарским титулом
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В британский парламент внесено предложение о присвоении капитану сборной Англии Гарри Кейну рыцарского звания после его шикарной игры против Демократической Республики Конго (2:1) в 1/16 финала чемпионата мира.

Депутат Лейла Моран призывает коллег от всех партий поддержать кампанию, а правительство и Букингемский дворец – подготовить меч для «сэра Гарри».

Дубль Кейна во втором тайме перевернул игру и позволил Англии добыть волевую победу над африканцами. В 1/8 финала команда «трех львов» сыграет против Мексики.

По теме:
Чемпион Европы в составе сборной Германии: «Я был ошеломлен»
Основного времени не хватило. Австралия и Египет сыграют овертаймы
На ЧМ-2026 забили 13-й автогол. Кто стал антигероем?
Гарри Кейн сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная ДР Конго по футболу сборная Мексики по футболу
Руслан Полищук Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубль Пономаренко. Динамо в контрольном матче переиграло ЛАСК
Футбол | 03 июля 2026, 19:57 30
Дубль Пономаренко. Динамо в контрольном матче переиграло ЛАСК
Дубль Пономаренко. Динамо в контрольном матче переиграло ЛАСК

Форвард киевского клуба забил по одному голу в каждом тайме

Усик определился с последним боем в карьере
Бокс | 03 июля 2026, 04:14 9
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере

Александр хочет провести бой в США

Бывший тренер Довбика нашел для Артема новый клуб
Футбол | 03.07.2026, 22:22
Бывший тренер Довбика нашел для Артема новый клуб
Бывший тренер Довбика нашел для Артема новый клуб
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Бокс | 03.07.2026, 05:02
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
Футбол | 03.07.2026, 08:33
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Свого часу Кейн точно отримає лицарський титул як найкращий бомбардир збірної
Ответить
0
Популярные новости
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
02.07.2026, 18:57 29
Теннис
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
03.07.2026, 08:56 6
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
02.07.2026, 05:30
Футбол
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
02.07.2026, 04:43 12
Бокс
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала
03.07.2026, 08:15 10
Футбол
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
01.07.2026, 16:06 11
Футбол
Кабайел высказался про Усика и свой чемпионский титул
Кабайел высказался про Усика и свой чемпионский титул
02.07.2026, 07:01 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем