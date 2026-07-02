Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович эмоционально отозвался об игре нападающего сборной Англии Гарри Кейна, который оформил дубль в матче, в котором его национальная команда совершила камбэк против ДР Конго на ЧМ-2026

«Забудьте все эти разговоры о «Золотом мяче». Отдайте его Гарри Кейну немедленно. Два гола, когда Англия была в шаге от вылета — это то, что отличает легенд от просто хороших игроков.

Все любят говорить о ярких игроках. Но когда твоя сборная на грани вылета, где они? Кейн вышел и сделал своё дело. Он вытащил Англию туда, где она должна быть. Для меня он – главный фаворит на «Золотой мяч».

Футбол не выигрывается в соцсетях. Он выигрывается в таких матчах. Кейн появляется тогда, когда давление максимальное. Именно поэтому он заслуживает самой престижной индивидуальной награды в футболе», – сказал Златан.