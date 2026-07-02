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  4. Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Чемпионат мира
02 июля 2026, 20:02 | Обновлено 02 июля 2026, 20:41
2891
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Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»

Швед впечатлен игрой Кейна на ЧМ-2026

02 июля 2026, 20:02 | Обновлено 02 июля 2026, 20:41
2891
5 Comments
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович
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Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович эмоционально отозвался об игре нападающего сборной Англии Гарри Кейна, который оформил дубль в матче, в котором его национальная команда совершила камбэк против ДР Конго на ЧМ-2026

«Забудьте все эти разговоры о «Золотом мяче». Отдайте его Гарри Кейну немедленно. Два гола, когда Англия была в шаге от вылета — это то, что отличает легенд от просто хороших игроков.

Все любят говорить о ярких игроках. Но когда твоя сборная на грани вылета, где они? Кейн вышел и сделал своё дело. Он вытащил Англию туда, где она должна быть. Для меня он – главный фаворит на «Золотой мяч».

Футбол не выигрывается в соцсетях. Он выигрывается в таких матчах. Кейн появляется тогда, когда давление максимальное. Именно поэтому он заслуживает самой престижной индивидуальной награды в футболе», – сказал Златан.

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Златан Ибрагимович сборная Англии по футболу Гарри Кейн сборная Кабо-Верде по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Златан проснувся,я це кажу вже десяток років.
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Олійничара не розрізняє ДР Конго і Кабо-Варде (як воно написало). Яке ж гальмо цей ваш олійник... 
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Не Кабо-Верде, а Буркина-Фасо!
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