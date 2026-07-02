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Чемпионат мира
02 июля 2026, 04:19 | Обновлено 02 июля 2026, 04:21
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Гарри КЕЙН: «Героем может стать каждый. Сегодня им стал я»

Форвард сборной Англии – о матче с ДР Конго

02 июля 2026, 04:19 | Обновлено 02 июля 2026, 04:21
130
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Гарри КЕЙН: «Героем может стать каждый. Сегодня им стал я»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Форвард сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал матч против ДР Конго, который прошел в 1/16 финала на ЧМ-2026. Гарри стал героем для своей команды, так как оформил дубль и принес победу со счетом 2:1.

«Честно говоря, ощущения просто невероятные. Какой же безумный матч! Они очень неуступчивая команда, но после первого перерыва на водопой мы заиграли значительно лучше, хотя их вратарь и выдал несколько невероятных сейвов. Мы говорили о том, что настает время для чьего-то подвига, и героем может стать каждый. Сегодня им стал я.

На протяжении всей недели мы повторяли, что нам нужно просто оставаться собой. Конечно, нам точно еще есть над чем работать, но на этой стадии главное – просто проходить дальше. Мы вошли в ту фазу турнира, когда победы приходится буквально выгрызать, и именно это мы сегодня и сделали.

Мы ничем не отличаемся от любой другой нации. Мы прошли дальше, так что давайте получать от этого наслаждение. Я хочу, чтобы ребята разделили эту радость с болельщиками, а уже через четыре дня мы снова выйдем на поле.

После матча с Хорватией мы говорили о том, что выходящие на замену игроки оказывают решающее влияние на игру, и сегодня вы снова это увидели. На дистанции во все 90 минут с нами крайне тяжело справиться. Я искренне рад за каждого в команде и надеюсь, что мы продолжим в том же духе», – заявил Кейн.

Уже следующий матч сборная Англии проведёт 6 июля. Их соперником станет Мексика, матч пройдет в городе Мехико.

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Андрей Витренко Источник: BBC
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