ФОТО. Герой сборной. Гарри Кейн избран лучшим игроком матча на ЧМ-2026
Дубль форварда принес волевую победу против ДР Конго
Лидер сборной Англии Гарри Кейн получил награду за невероятное выступление в матче 1/16 финала против ДР Конго на ЧМ-2026.
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Звание лучшего игрока Кейн заслужил благодаря дублю в ворота африканцев.
Два гола Гарри принесли сборной Англии победу (2:1) и выход в следующий раунд.
На нынешнем турнире форвард принял участие во всех четырех матчах и забил уже пять мячей.
Следующим соперником Кейна и команды станет сборная Мексики. Их дуэль состоится 6 июля в Мехико
ФОТО. Герой сборной. Гарри Кейн избран лучшим игроком матча на ЧМ-2026
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