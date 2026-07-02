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  4. ФОТО. Герой сборной. Гарри Кейн избран лучшим игроком матча на ЧМ-2026
Чемпионат мира
02 июля 2026, 02:31 | Обновлено 02 июля 2026, 02:36
59
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ФОТО. Герой сборной. Гарри Кейн избран лучшим игроком матча на ЧМ-2026

Дубль форварда принес волевую победу против ДР Конго

02 июля 2026, 02:31 | Обновлено 02 июля 2026, 02:36
59
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ФОТО. Герой сборной. Гарри Кейн избран лучшим игроком матча на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Лидер сборной Англии Гарри Кейн получил награду за невероятное выступление в матче 1/16 финала против ДР Конго на ЧМ-2026.

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Звание лучшего игрока Кейн заслужил благодаря дублю в ворота африканцев.

Два гола Гарри принесли сборной Англии победу (2:1) и выход в следующий раунд.

На нынешнем турнире форвард принял участие во всех четырех матчах и забил уже пять мячей.

Следующим соперником Кейна и команды станет сборная Мексики. Их дуэль состоится 6 июля в Мехико

ФОТО. Герой сборной. Гарри Кейн избран лучшим игроком матча на ЧМ-2026

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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