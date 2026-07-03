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  4. В честь диктатора. Дембеле дал Мбаппе забавное прозвище в сборной Франции
Чемпионат мира
03 июля 2026, 19:07 |
1128
0

В честь диктатора. Дембеле дал Мбаппе забавное прозвище в сборной Франции

В сборной Франции царит хорошая атмосфера

03 июля 2026, 19:07 |
1128
0
В честь диктатора. Дембеле дал Мбаппе забавное прозвище в сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Мбаппе и Дембеле
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Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе получил забавное прозвище за кулисами «Ле Бле».

Сообщается, что игроки французской национальной команды постоянно шутят над известным мемом о «диктаторе Мбаппе», который всегда всё и всех контролирует. Усман Дембеле пошел дальше и начал публично называть Килиана «Мобуту», что является отсылкой к бывшему диктатору Демократической Республики Конго Мобуту Сесе Секо.

Следующий матч сборная Франции сыграет в 1/8 финала ЧМ-2026 против Парагвая в ночь на 5 июля. Начало встречи – в 00:00 по киевскому времени.

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Усман Дембеле Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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