В честь диктатора. Дембеле дал Мбаппе забавное прозвище в сборной Франции

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе получил забавное прозвище за кулисами «Ле Бле».

Сообщается, что игроки французской национальной команды постоянно шутят над известным мемом о «диктаторе Мбаппе», который всегда всё и всех контролирует. Усман Дембеле пошел дальше и начал публично называть Килиана «Мобуту», что является отсылкой к бывшему диктатору Демократической Республики Конго Мобуту Сесе Секо.

Следующий матч сборная Франции сыграет в 1/8 финала ЧМ-2026 против Парагвая в ночь на 5 июля. Начало встречи – в 00:00 по киевскому времени.