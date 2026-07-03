В честь диктатора. Дембеле дал Мбаппе забавное прозвище в сборной Франции
В сборной Франции царит хорошая атмосфера
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе получил забавное прозвище за кулисами «Ле Бле».
Сообщается, что игроки французской национальной команды постоянно шутят над известным мемом о «диктаторе Мбаппе», который всегда всё и всех контролирует. Усман Дембеле пошел дальше и начал публично называть Килиана «Мобуту», что является отсылкой к бывшему диктатору Демократической Республики Конго Мобуту Сесе Секо.
Следующий матч сборная Франции сыграет в 1/8 финала ЧМ-2026 против Парагвая в ночь на 5 июля. Начало встречи – в 00:00 по киевскому времени.
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