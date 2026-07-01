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  4. Килиан МБАППЕ: «Месси забьет больше голов, а я хочу выиграть ЧМ-2026»
Чемпионат мира
01 июля 2026, 14:35 | Обновлено 01 июля 2026, 14:43
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0

Килиан МБАППЕ: «Месси забьет больше голов, а я хочу выиграть ЧМ-2026»

Игрок надеется завоевать трофей

01 июля 2026, 14:35 | Обновлено 01 июля 2026, 14:43
180
0
Килиан МБАППЕ: «Месси забьет больше голов, а я хочу выиграть ЧМ-2026»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе уверен, что Лионель Месси на турнире забьет больше голов, но игрока интересует победа на турнире.

«Цель – пройти как можно дальше, а в идеале выиграть чемпионат мира. Конечно, приятно забивать голы, но, думаю, Месси все равно забьет больше, так что я не концентрируюсь на этом».

«Меня интересует выход в финал и победа на ЧМ-2026. Уже начинаем готовиться к Парагваю», – скзал Мбаппе.

На ЧМ-2026 Мбаппе и Месси забили по 6 голов.

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Килиан Мбаппе Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Франции по футболу
Иван Зинченко Источник: Reuters
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