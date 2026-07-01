Чемпионат мира01 июля 2026, 14:35 | Обновлено 01 июля 2026, 14:43
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Килиан МБАППЕ: «Месси забьет больше голов, а я хочу выиграть ЧМ-2026»
Игрок надеется завоевать трофей
01 июля 2026, 14:35 | Обновлено 01 июля 2026, 14:43
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе уверен, что Лионель Месси на турнире забьет больше голов, но игрока интересует победа на турнире.
«Цель – пройти как можно дальше, а в идеале выиграть чемпионат мира. Конечно, приятно забивать голы, но, думаю, Месси все равно забьет больше, так что я не концентрируюсь на этом».
«Меня интересует выход в финал и победа на ЧМ-2026. Уже начинаем готовиться к Парагваю», – скзал Мбаппе.
На ЧМ-2026 Мбаппе и Месси забили по 6 голов.
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