Килиан МБАППЕ: «Месси забьет больше голов, а я хочу выиграть ЧМ-2026»

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе уверен, что Лионель Месси на турнире забьет больше голов, но игрока интересует победа на турнире.

«Цель – пройти как можно дальше, а в идеале выиграть чемпионат мира. Конечно, приятно забивать голы, но, думаю, Месси все равно забьет больше, так что я не концентрируюсь на этом».

«Меня интересует выход в финал и победа на ЧМ-2026. Уже начинаем готовиться к Парагваю», – скзал Мбаппе.

На ЧМ-2026 Мбаппе и Месси забили по 6 голов.