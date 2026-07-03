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Англия
03 июля 2026, 17:06 | Обновлено 03 июля 2026, 18:02
592
0

Джака прокомментировал слухи о переходе в Челси

Швейцарец сосредоточен на ЧМ-2026

03 июля 2026, 17:06 | Обновлено 03 июля 2026, 18:02
592
0
Джака прокомментировал слухи о переходе в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака
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33-летний полузащитник «Сандерленда» и сборной Швейцарии Гранит Джака высказался по поводу возможного перехода в «Челси».

Ранее стало известно, что лондонский клуб сделал предложение по Джаке, однако получил отказ от «Сандерленда». В трансфере игрока заинтересован лично главный тренер «синих» Хаби Алонсо. Сам полузащитник отметил, что сейчас сосредоточен исключительно на выступлениях за национальную сборную на ЧМ-2026. 7 июля Швейцария сыграет в 1/8 финала с победителем пары Колумбия – Гана.

«Это не моя работа (обсуждать трансфер). Для этого у меня есть мой менеджмент. Я хочу полностью сосредоточиться на чемпионате мира», – отметил футболист.

В прошлом Джака сыграл более 200 матчей за лондонский «Арсенал».

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Гранит Джака Челси Сандерленд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: Blick.ch
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