Джака прокомментировал слухи о переходе в Челси
Швейцарец сосредоточен на ЧМ-2026
33-летний полузащитник «Сандерленда» и сборной Швейцарии Гранит Джака высказался по поводу возможного перехода в «Челси».
Ранее стало известно, что лондонский клуб сделал предложение по Джаке, однако получил отказ от «Сандерленда». В трансфере игрока заинтересован лично главный тренер «синих» Хаби Алонсо. Сам полузащитник отметил, что сейчас сосредоточен исключительно на выступлениях за национальную сборную на ЧМ-2026. 7 июля Швейцария сыграет в 1/8 финала с победителем пары Колумбия – Гана.
«Это не моя работа (обсуждать трансфер). Для этого у меня есть мой менеджмент. Я хочу полностью сосредоточиться на чемпионате мира», – отметил футболист.
В прошлом Джака сыграл более 200 матчей за лондонский «Арсенал».
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