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Испания
03 июля 2026, 12:18 | Обновлено 03 июля 2026, 12:31
688
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал сделал заявление по поводу Энцо Фернандеса

Клуб не интересуется этим игроком

03 июля 2026, 12:18 | Обновлено 03 июля 2026, 12:31
688
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сделал заявление по поводу Энцо Фернандеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес
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Реал на официальном сайте разместил сообщение о том, что клуб не интересуется полузащитником Челси и сборной Аргентины Энцо Фернандесом.

В СМИ сообщалось, что мадридцы близки к подписанию игрока, но Реал решил официально опровергнуть эту информацию.

«Реал хочет заявить, что не делал никаких попыток, прямых или непрямых, с целью подписать Энцо Фернандеса. И не планирует это делать в дальнейшем».

«С уважением к Энцо Фернандесу и клубу Челси, Реал опровергает информацию об интересе», – заявили в клубе.

Интересно, что недавно аналогичное сообщение Реал разместил по поводу игрока Баварии Майкла Олисе.

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Иван Зинченко Источник: ФК Реал Мадрид
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