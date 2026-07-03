ОФИЦИАЛЬНО. Реал сделал заявление по поводу Энцо Фернандеса
Клуб не интересуется этим игроком
Реал на официальном сайте разместил сообщение о том, что клуб не интересуется полузащитником Челси и сборной Аргентины Энцо Фернандесом.
В СМИ сообщалось, что мадридцы близки к подписанию игрока, но Реал решил официально опровергнуть эту информацию.
«Реал хочет заявить, что не делал никаких попыток, прямых или непрямых, с целью подписать Энцо Фернандеса. И не планирует это делать в дальнейшем».
«С уважением к Энцо Фернандесу и клубу Челси, Реал опровергает информацию об интересе», – заявили в клубе.
Интересно, что недавно аналогичное сообщение Реал разместил по поводу игрока Баварии Майкла Олисе.
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