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  4. Соболева уверенно вышла в полуфинал турнира WTT W50 в Германии
ITF
03 июля 2026, 16:22 | Обновлено 03 июля 2026, 16:56
253
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Соболева уверенно вышла в полуфинал турнира WTT W50 в Германии

Анастасия обыграла Мартину Капурро-Таборду в двух сетах

03 июля 2026, 16:22 | Обновлено 03 июля 2026, 16:56
253
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Соболева уверенно вышла в полуфинал турнира WTT W50 в Германии
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 249) вышла в полуфинал грунтового турнира WTT W50 в Штутгарт-Файхингене, Германия.

Соболева уверенно обыграла представительницу Аргентины Мартину Капурро-Таборду (WTA 250) в двух сетах за 1 час и 26 минут – 6:2, 6:2.

Это была первая очная встреча соперниц.

В 1/2 финала Анастасия сыграет либо с Екатериной Горгодзе, либо с Хулией Риерой.

28 июня украинка стала чемпионкой грунтового турнира WTT W50 в Гданьске, завоевав самый большой трофей в карьере.

WTT W50 Штутгарт-Файхинген. Грунт, 1/4 финала

Анастасия Соболева Мартина Капурро-Таборда – 6:2, 6:2

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Молодчина!!! Вітання з перемогою!!!
Успіхів і далі!
Горгодзе, до речі, виграла 1ий сет
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