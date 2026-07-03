Соболева уверенно вышла в полуфинал турнира WTT W50 в Германии
Анастасия обыграла Мартину Капурро-Таборду в двух сетах
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 249) вышла в полуфинал грунтового турнира WTT W50 в Штутгарт-Файхингене, Германия.
Соболева уверенно обыграла представительницу Аргентины Мартину Капурро-Таборду (WTA 250) в двух сетах за 1 час и 26 минут – 6:2, 6:2.
Это была первая очная встреча соперниц.
В 1/2 финала Анастасия сыграет либо с Екатериной Горгодзе, либо с Хулией Риерой.
28 июня украинка стала чемпионкой грунтового турнира WTT W50 в Гданьске, завоевав самый большой трофей в карьере.
WTT W50 Штутгарт-Файхинген. Грунт, 1/4 финала
Анастасия Соболева – Мартина Капурро-Таборда – 6:2, 6:2
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