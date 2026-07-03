Безумная конкуренция. На Пономаренко претендуют семь европейских клубов
У форварда Динамо есть выбор для продолжения карьеры
Борьба на трансферном рынке за форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко набирает обороты, сообщает Football Transfers.
По информации источника, среди претендентов на 20-летнего нападающего значится сразу семь клубов – английский «Брентфорд», дортмундская «Боруссия», «Порту», «Милан», «Галатасарай», «РБ Лейпциг» и амстердамский «Аякс».
«Динамо» уже отклонило предложения в размере 20 млн евро за своего игрока. Такую сумму за Пономаренко готовы были заплатить «Боруссия» и «Галатасарай». Отмечается, что за Матвея киевляне хотят получить не менее 25 млн евро.
Сообщалось, что «Динамо» ведет двойные переговоры по трансферу Пономаренко.
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