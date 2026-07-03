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  4. Безумная конкуренция. На Пономаренко претендуют семь европейских клубов
Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 14:43 |
1626
9

Безумная конкуренция. На Пономаренко претендуют семь европейских клубов

У форварда Динамо есть выбор для продолжения карьеры

03 июля 2026, 14:43 |
1626
9 Comments
Безумная конкуренция. На Пономаренко претендуют семь европейских клубов
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Борьба на трансферном рынке за форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко набирает обороты, сообщает Football Transfers.

По информации источника, среди претендентов на 20-летнего нападающего значится сразу семь клубов – английский «Брентфорд», дортмундская «Боруссия», «Порту», ​​«Милан», «Галатасарай», «РБ Лейпциг» и амстердамский «Аякс».

«Динамо» уже отклонило предложения в размере 20 млн евро за своего игрока. Такую сумму за Пономаренко готовы были заплатить «Боруссия» и «Галатасарай». Отмечается, что за Матвея киевляне хотят получить не менее 25 млн евро.

Сообщалось, что «Динамо» ведет двойные переговоры по трансферу Пономаренко.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Матвей Пономаренко Брентфорд Боруссия Дортмунд Порту Милан Галатасарай РБ Лейпциг Аякс
Антон Романенко Источник: FootballTransfers
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Комментарии 9
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Как бы не перемудрили, как всегда !!!!!?🤣
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+1
Олійченко вже домовився з Трабзонспором, так, що Борусії, Реалу і всяким там англосаксам можна розслабититсь
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0
Спочатку цю брехню писав педрійченко, а тепер гантон романенко
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-1
раз взяли афрофранцуза, значит понятно, что уйдет
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-1
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Всі ці клуби згадуються агентом, щоб ціну набити, насправді вони навіть не знають про існування Мотрі. Єдиний предметний інтерес є з боку естонської Левадії, яка пропонує адекватні 400 тисяч гривень, але Суркіс носом крутить. Ну що ж, буде новий експонат в золотій клітці ФК НКВД. Добре хоч не розстрілюють, як "отци-основатєлі" клуба
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-2
Или 8
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-2
Не 7 а 27 !!!
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-3
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