Источник: Динамо ведет двойные переговоры по трансферу Пономаренко

Форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко пользуется серьезным спросом среди европейских клубов

Так, по информации турецкого ресурса Yeni Mesaj, подписать 20-летнего нападающего хочет «Галатасарай». Клуб из Стамбула уже начал переговоры с «Динамо» о возможном подписании Пономаренко.

Также на перспективного нападающего претендует «Милан». Итальянский гранд параллельно также ведет переговоры с киевским клубом по игроку, рыночная трансферная стоимость которого составляет 12 млн евро. Однако отмечается, что «Динамо» хочет получить за нападающего гораздо большую сумму.

Сообщалось, что на Пономаренко претендуют четыре известных клуба.