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  4. Источник: Динамо ведет двойные переговоры по трансферу Пономаренко
Украина. Премьер лига
28 июня 2026, 10:14 |
2112
6

Источник: Динамо ведет двойные переговоры по трансферу Пономаренко

На перспективного нападающего претендуют два известных клуба

28 июня 2026, 10:14 |
2112
6 Comments
Источник: Динамо ведет двойные переговоры по трансферу Пономаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко пользуется серьезным спросом среди европейских клубов

Так, по информации турецкого ресурса Yeni Mesaj, подписать 20-летнего нападающего хочет «Галатасарай». Клуб из Стамбула уже начал переговоры с «Динамо» о возможном подписании Пономаренко.

Также на перспективного нападающего претендует «Милан». Итальянский гранд параллельно также ведет переговоры с киевским клубом по игроку, рыночная трансферная стоимость которого составляет 12 млн евро. Однако отмечается, что «Динамо» хочет получить за нападающего гораздо большую сумму.

Сообщалось, что на Пономаренко претендуют четыре известных клуба.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Матвей Пономаренко Галатасарай Милан
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
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Трансфер Олійченка у Трабзонспор на завершальній стадії, Олімпіакос також  зацікавився Олійченком, Бетіс не втрачає надію і готує пропозицію.
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+3
Пономаренко краще ше залишити хоча би на яких два сезона, щоб приніс користь Динамо.
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+2
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Вже не знають,куди його здихать..
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+1
Шо, апять?(с)
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