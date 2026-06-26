Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Битва за Матвея. На Пономаренко претендуют четыре известных клуба
Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 17:34 |
1017
1

Битва за Матвея. На Пономаренко претендуют четыре известных клуба

Форвард Динамо пользуется спросом в Европе

26 июня 2026, 17:34 |
1017
1 Comments
Битва за Матвея. На Пономаренко претендуют четыре известных клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко пользуется серьезным спросом среди европейских клубов, сообщает Transfermarkt.

Так, турецкий «Галатасарай» уже установил предварительный контакт с 20-летним нападающим. Клуб из Стамбула также успел запросить «Динамо» относительно возможного трансфера Матвея.

Однако «Галатасарай» – не единственный претендент на Пономаренко. Также заинтересованность в подписании перспективного нападающего проявляют дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Милан».

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что Пономаренко не продается.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Полтава потеряла четырех игроков после вылета из УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. ФК Харьков попрощался с полузащитником: он едет за границу
Украинский полузащитник покинул Харьков и продолжит карьеру за границей
Transfermarkt Матвей Пономаренко Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Галатасарай Боруссия Дортмунд РБ Лейпциг Милан
Антон Романенко Источник: Transfermarketweb
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
Футбол | 26 июня 2026, 09:00 3
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира

25–26 июня в 1/16 финала вышли Кот-д'Ивуар, Эквадор, Бразилия, Марокко, Швеция, Австралия

Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
Футбол | 26 июня 2026, 08:06 21
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб

Матвей может перейти в «Галатасарай»

Виталий МИКОЛЕНКО: «Шахтер сейчас на голову сильнее Динамо»
Футбол | 26.06.2026, 12:42
Виталий МИКОЛЕНКО: «Шахтер сейчас на голову сильнее Динамо»
Виталий МИКОЛЕНКО: «Шахтер сейчас на голову сильнее Динамо»
Победитель Кубка Португалии сделал предложение по украинскому хавбеку
Футбол | 26.06.2026, 14:51
Победитель Кубка Португалии сделал предложение по украинскому хавбеку
Победитель Кубка Португалии сделал предложение по украинскому хавбеку
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
Футбол | 26.06.2026, 08:28
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Спорт уа никак не может привыкнуть к мысли, что Мотя НЕ ПРОДАЕТСЯ (по крайней мере в ближайшем сезоне) и будет помогать Динамо в борьбе с любимой игрушкой лондонского олигарха и данного сайта. А придется, панове...
Ответить
0
Популярные новости
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
24.06.2026, 20:51 5
Другие виды
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
25.06.2026, 11:20 42
Футбол
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
25.06.2026, 09:00 1
Футбол
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
25.06.2026, 19:00 68
Волейбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Бразилией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Бразилией?
24.06.2026, 20:42
Волейбол
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
26.06.2026, 10:53 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
25.06.2026, 10:31 13
Футбол
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
25.06.2026, 01:05 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем