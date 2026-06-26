Битва за Матвея. На Пономаренко претендуют четыре известных клуба

Форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко пользуется серьезным спросом среди европейских клубов, сообщает Transfermarkt.

Так, турецкий «Галатасарай» уже установил предварительный контакт с 20-летним нападающим. Клуб из Стамбула также успел запросить «Динамо» относительно возможного трансфера Матвея.

Однако «Галатасарай» – не единственный претендент на Пономаренко. Также заинтересованность в подписании перспективного нападающего проявляют дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Милан».

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что Пономаренко не продается.