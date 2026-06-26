Битва за Матвея. На Пономаренко претендуют четыре известных клуба
Форвард Динамо пользуется спросом в Европе
Форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко пользуется серьезным спросом среди европейских клубов, сообщает Transfermarkt.
Так, турецкий «Галатасарай» уже установил предварительный контакт с 20-летним нападающим. Клуб из Стамбула также успел запросить «Динамо» относительно возможного трансфера Матвея.
Однако «Галатасарай» – не единственный претендент на Пономаренко. Также заинтересованность в подписании перспективного нападающего проявляют дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Милан».
Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что Пономаренко не продается.
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