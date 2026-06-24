Игорь СУРКИС: «Пономаренко не продается»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассчитывает на новичка Пьера Мунгенге как на усиление первой команды и создание конкуренции Матвею Пономаренко.

– Вы берете Мунгенге сразу под основу? Как тогда быть с Матвеем Пономаренко?

– Да, мы берем его под основу. А конкуренция должна быть обязательно, вы должны это понимать.

– А что насчет самого Пономаренко? Его продажа сейчас рассматривается?

– Пока что Пономаренко не продается. Мы на него рассчитываем.

Ранее «Динамо» отклонило предложение по Пономаренко от «Боруссии» Дортмунд в размере 20 млн евро.