Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь СУРКИС: «Пономаренко не продается»
Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 22:44 | Обновлено 24 июня 2026, 22:45
1615
5

Игорь СУРКИС: «Пономаренко не продается»

Игорь Суркис рассказал о своем видении линии атаки «Динамо»

24 июня 2026, 22:44 | Обновлено 24 июня 2026, 22:45
1615
5 Comments
Игорь СУРКИС: «Пономаренко не продается»
ФК Динамо. Игорь Суркис
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассчитывает на новичка Пьера Мунгенге как на усиление первой команды и создание конкуренции Матвею Пономаренко.

– Вы берете Мунгенге сразу под основу? Как тогда быть с Матвеем Пономаренко?

– Да, мы берем его под основу. А конкуренция должна быть обязательно, вы должны это понимать.

– А что насчет самого Пономаренко? Его продажа сейчас рассматривается?

– Пока что Пономаренко не продается. Мы на него рассчитываем.

Ранее «Динамо» отклонило предложение по Пономаренко от «Боруссии» Дортмунд в размере 20 млн евро.

По теме:
Динамо назвало стоимость билетов на матч в Лиге Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ назвал первого летнего новичка
Динамо Киев Игорь Суркис трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ПСЖ трансферы УПЛ Пьер Мунгенге Матвей Пономаренко
Руслан Полищук Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(66)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Бокс | 24 июня 2026, 08:57 0
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком

Бенавидес не готов к противостоянию с украинцем

Барселона нашла альтернативу Хулиану Альваресу
Футбол | 24 июня 2026, 20:27 0
Барселона нашла альтернативу Хулиану Альваресу
Барселона нашла альтернативу Хулиану Альваресу

Микель Оярсабаль может оказаться на «Камп Ноу»

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
Футбол | 24.06.2026, 15:42
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
Свитолина снялась с турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге из-за травмы
Теннис | 24.06.2026, 17:41
Свитолина снялась с турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге из-за травмы
Свитолина снялась с турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге из-за травмы
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Теннис | 23.06.2026, 20:55
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
До вильоту з єврокубків не розглядається, але це станеться ще до закриття трансферного вікна, тому все ще можливо
Ответить
+1
Пока в Европе про понамаренко знают что он летает как сумашедший на дорогах! Как футболист он ещё никто!
Ответить
0
Буде як Марадона.
В плані ваги
Ответить
0
Тобто, трансфер до естонської Левадії зірвався? За 400 тисяч гривень можна було продавати, але Суркіс в своєму репертуарі
Ответить
-1
А завтра Шлімазл виграє... Ігорьоша - час продати цяцьку і пиздувати в Ерец Ісоел. 
Ответить
-3
Популярные новости
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
23.06.2026, 03:50 11
Футбол
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
24.06.2026, 10:23 7
Футбол
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
22.06.2026, 17:01 20
Теннис
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
24.06.2026, 08:02 4
Футбол
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
24.06.2026, 06:02
Бокс
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
24.06.2026, 09:32 16
Футбол
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
24.06.2026, 07:25 4
Футбол
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
24.06.2026, 06:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем