Игорь СУРКИС: «Пономаренко не продается»
Игорь Суркис рассказал о своем видении линии атаки «Динамо»
Президент «Динамо» Игорь Суркис рассчитывает на новичка Пьера Мунгенге как на усиление первой команды и создание конкуренции Матвею Пономаренко.
– Вы берете Мунгенге сразу под основу? Как тогда быть с Матвеем Пономаренко?
– Да, мы берем его под основу. А конкуренция должна быть обязательно, вы должны это понимать.
– А что насчет самого Пономаренко? Его продажа сейчас рассматривается?
– Пока что Пономаренко не продается. Мы на него рассчитываем.
Ранее «Динамо» отклонило предложение по Пономаренко от «Боруссии» Дортмунд в размере 20 млн евро.
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