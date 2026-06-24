Суркис дал футболисту обещание перед трансфером. Касается Пономаренко

Талантливый французский нападающий Пьер Мунгенге решил перейти в киевское «Динамо».

По информации источника, руководство киевлян во главе с Игорем Суркисом пообещало Мунгенге, что он будет играть в стартовом составе «Динамо».

Стоит отметить, что место стартового нападающего во второй половине сезона занял Матвей Пономаренко, который поразил своей результативностью.

В прошлом сезоне Пьер Мунгенге защищал цвета «ПСЖ» U-19 — провел 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 21 результативным ударом и 12 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что футболист заключит с «Динамо» трехлетний контракт.