Суркис дал футболисту обещание перед трансфером. Касается Пономаренко
Мунгенге пообещали регулярную игровую практику
Талантливый французский нападающий Пьер Мунгенге решил перейти в киевское «Динамо».
По информации источника, руководство киевлян во главе с Игорем Суркисом пообещало Мунгенге, что он будет играть в стартовом составе «Динамо».
Стоит отметить, что место стартового нападающего во второй половине сезона занял Матвей Пономаренко, который поразил своей результативностью.
В прошлом сезоне Пьер Мунгенге защищал цвета «ПСЖ» U-19 — провел 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 21 результативным ударом и 12 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что футболист заключит с «Динамо» трехлетний контракт.
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