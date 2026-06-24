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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 19:48 | Обновлено 24 июня 2026, 20:00
1237
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Суркис дал футболисту обещание перед трансфером. Касается Пономаренко

Мунгенге пообещали регулярную игровую практику

24 июня 2026, 19:48 | Обновлено 24 июня 2026, 20:00
1237
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Суркис дал футболисту обещание перед трансфером. Касается Пономаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Мунгенге
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Талантливый французский нападающий Пьер Мунгенге решил перейти в киевское «Динамо».

По информации источника, руководство киевлян во главе с Игорем Суркисом пообещало Мунгенге, что он будет играть в стартовом составе «Динамо».

Стоит отметить, что место стартового нападающего во второй половине сезона занял Матвей Пономаренко, который поразил своей результативностью.

В прошлом сезоне Пьер Мунгенге защищал цвета «ПСЖ» U-19 — провел 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 21 результативным ударом и 12 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что футболист заключит с «Динамо» трехлетний контракт.

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Динамо Киев трансферы ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы УПЛ Пьер Мунгенге Игорь Суркис
Дмитрий Олийченко Источник: Onze Mondial
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Комментарии 1
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Обдурили пацана, наобіцяли того, чого не буде, та ще й смішну клаусулу прописали. Якщо Пономаренка продали в естонську Левадію за 400 тисяч гривень, то скільки можна буде наторгувати за Мутаганбанге, 50 тисяч гривень? 
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