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  4. ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
Франция
04 июля 2026, 21:42 |
2681
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ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона

Илья должен войти в заявку на предсезонные сборы команды

04 июля 2026, 21:42 |
2681
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ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Французский ПСЖ принял решение по защитнику сборной Украины Илье Забарному перед стартом нового сезона.

Как сообщают французские СМИ, 22-летний защитник должен присоединиться к команде Луиса Энрике на предсезонных сборах, которые начнутся в конце июля.

Возвращение к тренировкам запланировано на 25 июля, однако не все игроки клуба будут присутствовать из-за участия в чемпионате мира 2026 года и разных сроков отпусков.

Забарный входит в число футболистов, которые не участвовали в турнире или завершили выступления раньше, поэтому получит стандартный период отдыха и вовремя вернется в расположение парижан для подготовки к сезону.

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Илья Забарный учебно-тренировочные сборы Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ
Дмитрий Олийченко Источник
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А чого нема новин про вихідців самого сильного клуба соврємєнності?)
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