ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
Илья должен войти в заявку на предсезонные сборы команды
Французский ПСЖ принял решение по защитнику сборной Украины Илье Забарному перед стартом нового сезона.
Как сообщают французские СМИ, 22-летний защитник должен присоединиться к команде Луиса Энрике на предсезонных сборах, которые начнутся в конце июля.
Возвращение к тренировкам запланировано на 25 июля, однако не все игроки клуба будут присутствовать из-за участия в чемпионате мира 2026 года и разных сроков отпусков.
Забарный входит в число футболистов, которые не участвовали в турнире или завершили выступления раньше, поэтому получит стандартный период отдыха и вовремя вернется в расположение парижан для подготовки к сезону.
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