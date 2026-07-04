ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона

Французский ПСЖ принял решение по защитнику сборной Украины Илье Забарному перед стартом нового сезона.

Как сообщают французские СМИ, 22-летний защитник должен присоединиться к команде Луиса Энрике на предсезонных сборах, которые начнутся в конце июля.

Возвращение к тренировкам запланировано на 25 июля, однако не все игроки клуба будут присутствовать из-за участия в чемпионате мира 2026 года и разных сроков отпусков.

Забарный входит в число футболистов, которые не участвовали в турнире или завершили выступления раньше, поэтому получит стандартный период отдыха и вовремя вернется в расположение парижан для подготовки к сезону.