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  4. Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона
Англия
02 июля 2026, 20:22 |
2444
3

Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона

«Ливерпуль» может усилить состав украинцем

02 июля 2026, 20:22 |
2444
3 Comments
Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Английский «Ливерпуль» продолжает поиски нового центрального защитника, и среди кандидатов на усиление обороны по-прежнему фигурирует украинец Илья Забарный.

Об этом сообщил британский журналист Уилсон Кокс. По его информации, мерсисайдцы рассматривают сразу несколько вариантов, среди которых Дин Хейсен, Илья Забарный и Хоэль Ордоньес.

Отмечается, что «Ливерпуль» готов использовать различные модели для заключения сделок. В частности, клуб не исключает аренду с правом выкупа, если такая возможность появится в случае с Хейсеном или Забарным.

В то же время английский гранд готов осуществить и полноценный трансфер, если один из приоритетных кандидатов станет доступен на рынке.

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Илья Забарный трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги ПСЖ Ливерпуль Дин Хейсен Реал Мадрид Хоэль Ордоньес
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Олі-олі-олі-Олійченко!👍😀
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30/06/2026 така замітка від цього автора вже була.
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