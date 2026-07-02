Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона

Английский «Ливерпуль» продолжает поиски нового центрального защитника, и среди кандидатов на усиление обороны по-прежнему фигурирует украинец Илья Забарный.

Об этом сообщил британский журналист Уилсон Кокс. По его информации, мерсисайдцы рассматривают сразу несколько вариантов, среди которых Дин Хейсен, Илья Забарный и Хоэль Ордоньес.

Отмечается, что «Ливерпуль» готов использовать различные модели для заключения сделок. В частности, клуб не исключает аренду с правом выкупа, если такая возможность появится в случае с Хейсеном или Забарным.

В то же время английский гранд готов осуществить и полноценный трансфер, если один из приоритетных кандидатов станет доступен на рынке.