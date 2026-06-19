«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру

Центральный защитник сборной Украины и французского «ПСЖ» Илья Забарный по-прежнему находится в центре внимания французских футбольных экспертов.

Известный французский скаут Алешандре Карвалью в соцсети X ответил на вопрос болельщика о перспективах новичков парижан в команде Луиса Энрике.

«Что касается Люки Шевалье, я думаю, что все кончено. В Забарного я еще верю», – сказал Карвалью.

В прошлом сезоне Забарный сыграл 37 матчей, в которых забил один гол. Илья вместе с парижанами выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов.