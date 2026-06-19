«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
Карвалью – об украинском футболисте и Шевалье
Центральный защитник сборной Украины и французского «ПСЖ» Илья Забарный по-прежнему находится в центре внимания французских футбольных экспертов.
Известный французский скаут Алешандре Карвалью в соцсети X ответил на вопрос болельщика о перспективах новичков парижан в команде Луиса Энрике.
«Что касается Люки Шевалье, я думаю, что все кончено. В Забарного я еще верю», – сказал Карвалью.
В прошлом сезоне Забарный сыграл 37 матчей, в которых забил один гол. Илья вместе с парижанами выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Менди, Себальос, Фран Гарсия и Асенсио не входят в планы тренера и будут выставлены на трансфер
Жозе Моуриньо даст шанс Гонсало Гарсии