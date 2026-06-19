Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
Франция
19 июня 2026, 23:42 |
873
0

«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру

Карвалью – об украинском футболисте и Шевалье

19 июня 2026, 23:42 |
873
0
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Центральный защитник сборной Украины и французского «ПСЖ» Илья Забарный по-прежнему находится в центре внимания французских футбольных экспертов.

Известный французский скаут Алешандре Карвалью в соцсети X ответил на вопрос болельщика о перспективах новичков парижан в команде Луиса Энрике.

«Что касается Люки Шевалье, я думаю, что все кончено. В Забарного я еще верю», – сказал Карвалью.

В прошлом сезоне Забарный сыграл 37 матчей, в которых забил один гол. Илья вместе с парижанами выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов.

По теме:
ПСЖ может оформить один из самых громких трансферов лета за 100 млн евро
Любимец публики. Аонишики одержал 4 победы на турнире в Париже
«Главное украшение Японии». Жена Забарного взорвала сеть новыми фото
Илья Забарный Люка Шевалье чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу
Футбол | 19 июня 2026, 07:41 0
Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу
Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу

Менди, Себальос, Фран Гарсия и Асенсио не входят в планы тренера и будут выставлены на трансфер

Моуриньо заблокировал уход форварда Реала
Футбол | 19 июня 2026, 22:55 0
Моуриньо заблокировал уход форварда Реала
Моуриньо заблокировал уход форварда Реала

Жозе Моуриньо даст шанс Гонсало Гарсии

Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Футбол | 19.06.2026, 20:10
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Динамо вернет своего бывшего капитана
Футбол | 19.06.2026, 11:38
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Футбол | 19.06.2026, 10:52
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
18.06.2026, 09:17 4
Футбол
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
18.06.2026, 09:13 3
Бокс
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
18.06.2026, 06:59 8
Бокс
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
19.06.2026, 12:24 8
Футбол
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
18.06.2026, 07:02 10
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
18.06.2026, 16:50 1
Волейбол
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
18.06.2026, 20:12 18
Теннис
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
18.06.2026, 10:43 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем