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Англия
15 июня 2026, 21:42 | Обновлено 15 июня 2026, 21:51
1222
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ПСЖ назвал Ливерпулю цену за трансфер Забарного

Украинец может вернуться в Англию

15 июня 2026, 21:42 | Обновлено 15 июня 2026, 21:51
1222
1 Comments
ПСЖ назвал Ливерпулю цену за трансфер Забарного
football365. Илья Забарный
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«Ливерпуль» получил возможность подписать украинского центрального защитника Илью Забарного, который в настоящее время выступает за ПСЖ.

Мерсисайдский клуб уже провел предварительные переговоры с представителями игрока, в ходе которых и возникла идея возможного трансфера 23-летнего защитника.

Как отмечает источник, возможный трансфер Забарного может обойтись «красным» в 57 миллионов фунтов стерлингов – именно за такую сумму ПСЖ готов продать украинца.

В прошлом сезоне Забарный сыграл 37 матчей, в которых забил один гол. Илья вместе с парижанами выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов.

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Ливерпуль трансферы ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Олийченко Источник: Football365
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Комментарии 1
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Ілля виграв з ПСЖ чемп Франції, Лігу чемпіонів,
тепер треба звідти піти
щоб і інші шось виграли.))
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