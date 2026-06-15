ПСЖ назвал Ливерпулю цену за трансфер Забарного
Украинец может вернуться в Англию
«Ливерпуль» получил возможность подписать украинского центрального защитника Илью Забарного, который в настоящее время выступает за ПСЖ.
Мерсисайдский клуб уже провел предварительные переговоры с представителями игрока, в ходе которых и возникла идея возможного трансфера 23-летнего защитника.
Как отмечает источник, возможный трансфер Забарного может обойтись «красным» в 57 миллионов фунтов стерлингов – именно за такую сумму ПСЖ готов продать украинца.
В прошлом сезоне Забарный сыграл 37 матчей, в которых забил один гол. Илья вместе с парижанами выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов.
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