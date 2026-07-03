Неожиданное решение. Виктор Цыганков определился с будущим

Украинский вингер Виктор Цыганков определился со своим дальнейшим карьерным шагом и может сменить клуб уже в ближайшее время.

По информации источника, футболист готов к переходу в турецкий «Трабзонспор». В клубе активно работают над возможным трансфером украинца и рассматривают его как одну из главных целей на позицию в атаке.

«Цыганков вернулся к варианту с «Трабзонспором». Игрок не смог найти то, что хотел, в Европе», – говорится в сообщении источника.

Напомним, Цыганков перешел в «Жирону» зимой 2023 года. С тех пор он провел 119 матчей, забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи, став одним из лидеров каталонской команды.