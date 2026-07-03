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  4. Неожиданное решение. Виктор Цыганков определился с будущим
Турция
03 июля 2026, 22:12 |
2589
5

Неожиданное решение. Виктор Цыганков определился с будущим

Виктор готов к переходу в «Трабзонспор»

03 июля 2026, 22:12 |
2589
5 Comments
Неожиданное решение. Виктор Цыганков определился с будущим
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Украинский вингер Виктор Цыганков определился со своим дальнейшим карьерным шагом и может сменить клуб уже в ближайшее время.

По информации источника, футболист готов к переходу в турецкий «Трабзонспор». В клубе активно работают над возможным трансфером украинца и рассматривают его как одну из главных целей на позицию в атаке.

«Цыганков вернулся к варианту с «Трабзонспором». Игрок не смог найти то, что хотел, в Европе», – говорится в сообщении источника.

Напомним, Цыганков перешел в «Жирону» зимой 2023 года. С тех пор он провел 119 матчей, забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи, став одним из лидеров каталонской команды.

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Виктор Цыганков Жирона трансферы Ла Лиги трансферы Трабзонспор
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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І так 48 раз ))
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Я вже подумав в Черкаси... 
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Заради грошей в любу жопу засуну свою рожу - кредо наших "видатних" на папері гравців. Бо видатні вони тільки одним - жагою грошей,Ю а не грою в футбол. Окрім бабок та телок їх ніщо не цікавить. Сгнийц суко
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Окуни своє мурло в оліченкове джерело.
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Крок назад, однозначно(((
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