Известный украинский клуб снимается с чемпионата и распустил команду
У «Горняка-Спорт» – финансовые проблемы, сообщил Шалаев
Спортивный директор «Горняка-Спорт» Алексей Шалаев подтвердил инсайдерскую информацию Sport.ua о снятии с чемпионата Второй лиги в сезоне 2026/27.
– Алексей Эдуардович, вопрос напрочь – правда ли, что «Горняк-Спорт» снимается с розыгрыша Второй лиги?
– К сожалению, но это правда. «Горняк-Спорт» не будет участвовать в розыгрыше Второй лиги в сезоне 2026/27 годов. Мы еще пытаемся найти какие-то варианты, но, откровенно говоря, их нет, мы их сегодня не видим.
– В чём причина такого крайне радикального решения?
– Финансы. У Ferrexpo (главный спонсор «Горняка-Спорт», группа компаний, основные активы которой – несколько предприятий по добыче железной руды в Полтавской области, – прим. «УФ») сегодня, к сожалению, нет денег на спорт…
Очень надеемся, что к следующему сезону ситуация исправится и команда снова заявит о себе и будет играть во Второй лиге.
– Команда и тренерский штаб уже распущены?
– Да.
– Есть ли долги перед футболистами и тренерами?
– Долги есть, но они незначительные, скажем так. Однако, уверяю, все они будут в ближайшее время погашены. До конца этого месяца – точно.
– Вы уже сообщили руководству ПФЛ о снятии клуба с розыгрыша Второй лиги?
– Сегодня-завтра отправим в ПФЛ официальное письмо.
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