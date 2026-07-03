Известный украинский клуб снимается с чемпионата и распустил команду

Спортивный директор «Горняка-Спорт» Алексей Шалаев подтвердил инсайдерскую информацию Sport.ua о снятии с чемпионата Второй лиги в сезоне 2026/27.

– Алексей Эдуардович, вопрос напрочь – правда ли, что «Горняк-Спорт» снимается с розыгрыша Второй лиги?

– К сожалению, но это правда. «Горняк-Спорт» не будет участвовать в розыгрыше Второй лиги в сезоне 2026/27 годов. Мы еще пытаемся найти какие-то варианты, но, откровенно говоря, их нет, мы их сегодня не видим.

– В чём причина такого крайне радикального решения?

– Финансы. У Ferrexpo (главный спонсор «Горняка-Спорт», группа компаний, основные активы которой – несколько предприятий по добыче железной руды в Полтавской области, – прим. «УФ») сегодня, к сожалению, нет денег на спорт…

Очень надеемся, что к следующему сезону ситуация исправится и команда снова заявит о себе и будет играть во Второй лиге.

– Команда и тренерский штаб уже распущены?

– Да.

– Есть ли долги перед футболистами и тренерами?

– Долги есть, но они незначительные, скажем так. Однако, уверяю, все они будут в ближайшее время погашены. До конца этого месяца – точно.

– Вы уже сообщили руководству ПФЛ о снятии клуба с розыгрыша Второй лиги?

– Сегодня-завтра отправим в ПФЛ официальное письмо.