Не только Ужгород. Еще один клуб приостановит выступления во Второй лиге

Как стало известно Sport.ua, «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней впервые с 1995 года не выйдет на старт соревнований под эгидой ПФЛ.

«Команда берет перерыв на год», – сообщил корреспонденту Sport.ua легендарный администратор ФК «Горняк-Спорт» Валерий Полевой, работающий в клубе со дня основания профессиональной команды в 1995 году.

«Горняк-Спорт» провел в профессиональном футболе 31 сезон. В десяти из них команда выступала в Первой лиге. Наивысшее достижение – шестое место в незавершенном из-за начала полномасштабной войны сезоне 2021/22. Еще дважды клуб финишировал восьмым.

В свое время за «Горняк-Спорт» выступали ныне известные футболисты Андрей Клищук, Александр Андриевский, Андрей Понедельник, Сергей Суханов, Егор Твердохлеб и Максим Марусич. В разные годы команду тренировали Игорь Жабченко, Сергей Пучков, Сергей Свистун, Валерий Куценко и Йован Маркоски.

По итогам прошлого сезона «Горняк-Спорт» под руководством Дмитрия Палапы занял последнее, 11-е, место в своей группе Второй лиги.

Несколько дней назад в комментарии Sport.ua спортивный директор ФК «Горняк-Спорт» Алексей Шалаев признался, что клуб-старожил ПФЛ ищет средства на новый сезон. Теперь уже очевидно: найти их не удалось.

Ранее о приостановлении выступлений на год официально объявил другой клуб Второй лиги.