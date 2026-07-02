ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб прекратил выступления в профессионалах
«Ужгород» вышел с официальным обращением к своим болельщикам и футбольному сообществу
Представитель Второй лиги – «Ужгород» – объявил о приостановлении профессиональной деятельности команды на сезон 2026/27. Официальное заявление было опубликовано на официальных ресурсах клуба:
«Вниманию болельщиков и ценителей украинского футбола. В связи с рядом причин финансового характера, руководство приняло непростое решение временно прервать выступления на всеукраинском уровне.
Искренне благодарим каждого, кто был рядом с нами в течение последних двух лет, приходил на стадион или следил онлайн. Ваша поддержка, эмоции и вера стали неотъемлемой частью нашей истории.
Выражаем благодарность игрокам, тренерскому штабу, административному и менеджерскому персоналу, партнерам, фанатам и всем, кто был частью большой семьи. Желаем каждому успеха в дальнейшем.
В то же время, футбольная школа «Ужгорода» с новым импульсом продолжит свою работу, воспитывая новое поколение спортсменов и развивая футбольное будущее Закарпатья.
Будем прилагать все усилия, чтобы как можно быстрее решить вопросы, связанные с обеспечением, чтобы уже в сезоне 2027/28 вернуться к участию в соревнованиях под эгидой ПФЛ.
Мы не прощаемся. До новых встреч! Слава Украине!» – обратился к болельщикам клуб из Закарпатской области.
В прошлом сезоне подопечные Яромира Лободы заняли шестое место в группе второй лиги. «Ужгород» был основан в 2015 году и является бронзовым призером третьего по силе дивизиона чемпионата Украины (2020/21).
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