Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Костюк решил судьбу игрока Динамо, мать которого просила Суркиса трансфер
Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 08:32 |
1612
0

Костюк решил судьбу игрока Динамо, мать которого просила Суркиса трансфер

Лонвейк попал в предварительную заявку киевлян на сезон

04 июля 2026, 08:32 |
1612
0
Костюк решил судьбу игрока Динамо, мать которого просила Суркиса трансфер
ФК Динамо. Джастин Лонвейк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевское «Динамо» и главный тренер команды Игорь Костюк, судя по всему, рассчитывают на нидерландского полузащитника Джастина Лонвейка, который недавно вернулся из аренды.

Лонвейк попал в предварительную заявку столичного клуба на следующий сезон чемпионата Украины.

Лонвейк провёл последний сезон в составе «Фортуны» Ситтард, где забил пять голов в 17 матчах. Полузащитник перешёл в чемпионат Украины в сентябре 2022 года, сыграв 24 матча за «Динамо» (один гол, одна голевая передача).

Ранее нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк поделился эмоциями от возвращения в «Динамо» и рассказал о своих ожиданиях от предстоящей подготовки.

По теме:
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
Туран дал ценный совет легионеру Шахтера перед стартом сезона УПЛ
Воспитанник Динамо и Шахтера решил прервать пересмотр в украинском клубе
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Джастин Лонвейк
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
Футбол | 04 июля 2026, 03:45 33
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде

Аргентина в сложном матче переиграла Кабо-Верде

Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала
Футбол | 03 июля 2026, 08:15 11
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала

Сборная Швейцарии разобралась с Алжиром и ждет победителя пары Колумбия – Гана

В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
Футбол | 03.07.2026, 07:55
В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
Шок после матча Хорватия – Португалия. Модрич выступил с заявлением
Футбол | 04.07.2026, 07:02
Шок после матча Хорватия – Португалия. Модрич выступил с заявлением
Шок после матча Хорватия – Португалия. Модрич выступил с заявлением
Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона
Футбол | 03.07.2026, 08:21
Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона
Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
03.07.2026, 04:12 42
Футбол
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Андрей Лунин поставил на место свою жену
02.07.2026, 10:03 15
Футбол
В США предупредили Усика. Его идея – полный провал
В США предупредили Усика. Его идея – полный провал
02.07.2026, 08:22
Бокс
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
03.07.2026, 04:14 9
Бокс
Яремчук решил покинуть Грецию и выбрал себе новый клуб
Яремчук решил покинуть Грецию и выбрал себе новый клуб
02.07.2026, 09:42 3
Футбол
Артем ДОВБИК: «Слишком поздно, я дал слово, что перейду в этот клуб»
Артем ДОВБИК: «Слишком поздно, я дал слово, что перейду в этот клуб»
02.07.2026, 09:00 2
Футбол
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
03.07.2026, 19:44 1
Бокс
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
04.07.2026, 06:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем