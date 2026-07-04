Костюк решил судьбу игрока Динамо, мать которого просила Суркиса трансфер

Киевское «Динамо» и главный тренер команды Игорь Костюк, судя по всему, рассчитывают на нидерландского полузащитника Джастина Лонвейка, который недавно вернулся из аренды.

Лонвейк попал в предварительную заявку столичного клуба на следующий сезон чемпионата Украины.

Лонвейк провёл последний сезон в составе «Фортуны» Ситтард, где забил пять голов в 17 матчах. Полузащитник перешёл в чемпионат Украины в сентябре 2022 года, сыграв 24 матча за «Динамо» (один гол, одна голевая передача).

Ранее нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк поделился эмоциями от возвращения в «Динамо» и рассказал о своих ожиданиях от предстоящей подготовки.