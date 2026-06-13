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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 22:16 |
614
0

Легионер Динамо: «Из-за него я потерял много времени»

Джастин Лонвейк готов доказывать, что будет полезным «Динамо»

13 июня 2026, 22:16 |
614
0
Легионер Динамо: «Из-за него я потерял много времени»
ФК Динамо Киев. Джастин Лонвейк
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Нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк поделился эмоциями от возвращения в «Динамо» и рассказал о своих ожиданиях от предстоящей подготовки.

– Очень рад вернуться в «Динамо» и с нетерпением жду возвращения к тренировкам вместе с командой. Много новых игроков, новый тренер, поэтому жду с нетерпением этого нового опыта.

– Ты вспомнил о новом тренере. Был ли с ним разговор о твоей роли в команде?

– Да, мы разговаривали с ним месяц-два назад. Он рассказал, что хочет видеть во мне. Я знаю, над чем мне нужно работать, и буду отдаваться полностью, чтобы добиться этого.

– В прошлом сезоне ты выступал за «Фортуну» (Ситтард). В первой половине много играл и забивал, а вторую пропустил из-за повреждений. В какой ты форме прямо сейчас?

– Да, в начале года я получил повреждение, довольно непростое, и из-за него я потерял много времени. Но перед завершением сезона я набрал физические кондиции, вернулся к тренировкам в составе команды, так что могу сказать, что сейчас я полностью готов.

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Джастин Лонвейк Динамо Киев Фортуна Ситтард чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Нидерландов по футболу
Руслан Полищук Источник: ФК Динамо Киев
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