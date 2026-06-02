Динамо получит усиление из Европы. Футболист, который нужен Костюку

Полузащитник Джастин Лонвейк покинет чемпионат Нидерландов и присоединится к киевскому «Динамо» 12 июня. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

Контракт 26-летнего футболиста принадлежит «бело-синим», однако в нынешнем сезоне легионер выступал за «Фортуну» Ситтард, в составе которой провел 17 матчей и забил пять голов.

Главный тренер киевского клуба Игорь Костюк лично заинтересован в услугах суринамца, поэтому было принято решение о возвращении игрока в чемпионат Украины:

«Лонвейк должен приехать в Киев 12 июня, а на следующий день соберется большая часть команды для прохождения медосмотра. Часть игроков подъедут в Австрию 14 июня, где стартует тренировочный сбор», – рассказал журналист.

Лонвейк перебрался в чемпионат Украины в сентябре 2022 года, однако не сумел закрепиться в стартовом составе «бело-синих». Легионер провел 24 матч за «Динамо» (один гол, один ассист).