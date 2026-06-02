  4. Динамо получит усиление из Европы. Футболист, который нужен Костюку
02 июня 2026, 10:07
Динамо получит усиление из Европы. Футболист, который нужен Костюку

Джастин Лонвейк вернется в Киев, чтобы пройти медосмотр и присоединиться к команде

Полузащитник Джастин Лонвейк покинет чемпионат Нидерландов и присоединится к киевскому «Динамо» 12 июня. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

Контракт 26-летнего футболиста принадлежит «бело-синим», однако в нынешнем сезоне легионер выступал за «Фортуну» Ситтард, в составе которой провел 17 матчей и забил пять голов.

Главный тренер киевского клуба Игорь Костюк лично заинтересован в услугах суринамца, поэтому было принято решение о возвращении игрока в чемпионат Украины:

«Лонвейк должен приехать в Киев 12 июня, а на следующий день соберется большая часть команды для прохождения медосмотра. Часть игроков подъедут в Австрию 14 июня, где стартует тренировочный сбор», – рассказал журналист.

Лонвейк перебрался в чемпионат Украины в сентябре 2022 года, однако не сумел закрепиться в стартовом составе «бело-синих». Легионер провел 24 матч за «Динамо» (один гол, один ассист).

Динамо Киев Джастин Лонвейк Игорь Костюк чемпионат Нидерландов по футболу Фортуна Ситтард трансферы трансферы УПЛ аренда игрока ТаТоТаке Михаил Спиваковский
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Комментарии 9
Коли читаєш трансферні новини ДК, то ліпше не читати, одне disappointment від них.
Це ж вже  було.. Навiщо нам це повторювати.. 
попробуйте уже его наконец в центре защиты. 
Легіонер провів 24 матчі за «Динамо» (один гол, один асист)... Что только не сделаешь когда в кошельке пусто - можна даже Беседина вернуть когда считать приходиться каждую копейку. 
Вместо Караваева.
Навіщо, в нас є яцик
Давно пора кому нибудь продать. За любую цену
