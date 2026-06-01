Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Костюк согласился отпустить игрока Динамо, которого оценивают в 3 млн евро
Украина. Премьер лига
01 июня 2026, 09:07 |
3825
2

Костюк согласился отпустить игрока Динамо, которого оценивают в 3 млн евро

В услугах 23-летнего Александра Яцыка заинтересован харьковский «Металлист 1925»

01 июня 2026, 09:07 |
3825
2 Comments
Костюк согласился отпустить игрока Динамо, которого оценивают в 3 млн евро
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Яцык с высокой вероятностью покинет нынешний клуб после завершения сезона. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован харьковский «Металлист 1925», который пытался подписать украинца во время зимнего трансферного окна.

Несколько месяцев назад главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк заблокировал переход Яцыка, но после завершения чемпионата Украины наставник изменил свое мнение.

«Металлист 1925» намерен активизировать усилия в ближайшее время. Ожидается, что сумма трансфера составит около трех миллионов евро.

В нынешнем сезоне Яцык провел 27 матчей, в которых забил три гола. Контракт полузащитника истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет один миллион евро.

По теме:
Полесье, Металлист 1925 и Карпаты нацелились на голкипера из Первой лиги
Полесье договорилось о трансфере бывшего игрока Барселоны и Реала
Динамо ищет новый клуб для футболиста, который разочаровал Костюка
Динамо Киев Игорь Костюк Александр Яцык Металлист 1925 Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(63)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Футбол | 01 июня 2026, 07:35 0
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина

«Тоттенхэм» хочет подписать украинца

Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
Теннис | 31 мая 2026, 13:50 119
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!

Марта в двух сетах справилась с третьей ракеткой мира в матче четвертого раунда мейджора

Все решил овертайм. Сборная Финляндии выиграла ЧМ по хоккею
Хоккей | 01.06.2026, 00:59
Все решил овертайм. Сборная Финляндии выиграла ЧМ по хоккею
Все решил овертайм. Сборная Финляндии выиграла ЧМ по хоккею
В Польше сделали заявление о слабой сборной Украины и Ярмоленко
Футбол | 01.06.2026, 08:21
В Польше сделали заявление о слабой сборной Украины и Ярмоленко
В Польше сделали заявление о слабой сборной Украины и Ярмоленко
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Бокс | 31.05.2026, 23:42
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Якщо продадуть фатальна помилка буде . Продайте краще Рубчинського, Тіаре,Шолу
Ответить
+1
Вірити бурбасятині - себе не поважати!
Ответить
+1
Популярные новости
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
01.06.2026, 02:12 9
Бокс
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 3
Бокс
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
30.05.2026, 22:05 114
Футбол
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
01.06.2026, 03:44
Бокс
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 222
Футбол
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем