Костюк согласился отпустить игрока Динамо, которого оценивают в 3 млн евро

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Яцык с высокой вероятностью покинет нынешний клуб после завершения сезона. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован харьковский «Металлист 1925», который пытался подписать украинца во время зимнего трансферного окна.

Несколько месяцев назад главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк заблокировал переход Яцыка, но после завершения чемпионата Украины наставник изменил свое мнение.

«Металлист 1925» намерен активизировать усилия в ближайшее время. Ожидается, что сумма трансфера составит около трех миллионов евро.

В нынешнем сезоне Яцык провел 27 матчей, в которых забил три гола. Контракт полузащитника истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет один миллион евро.