  4. Украинский футболист, который нужен Металлисту 1925, получит шанс в Динамо
Чемпионат Украины
02 марта 2026, 10:37 |
Украинский футболист, который нужен Металлисту 1925, получит шанс в Динамо

Александр Яцык останется в расположении киевского клуба, как минимум, до завершения сезона

02 марта 2026, 10:37 |
Украинский футболист, который нужен Металлисту 1925, получит шанс в Динамо
ФК Динамо Киев. Александр Яцык

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Яцык останется в нынешней команде, как минимум, до завершения сезона 2025/26, несмотря на интерес со стороны других команд.

Харьковский «Металлист 1925» планировал подписать 23-летнего футболиста, чтобы усилить центральную линию поля. В переходе Яцыка личный интерес проявил наставник команды Младен Бартулович.

Однако, главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк рассчитывает на полузащитника, который получит шанс закрепиться в первой команде «бело-синих».

В матче 18-го тура против «Эпицентра» (4:0), который состоялся 27 февраля, Яцык появился на поле на 62-й минуте, когда заменил Николая Шапаренко.

В составе «Динамо» футболист провел 20 матчей, в которых забил два гола. В активе Александра – 55 игр в составе луганской «Зари», цвета которой он защищал на правах аренды (девять забитых мячей, пять ассистов).

Контракт Яцыка с киевским клубом истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет один миллион евро.

По теме:
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
РЕБРОВ – об игроках Динамо в сборной и натурализации футболистов Шахтера
Борьба за чемпионство обостряется. Шахтер будет терять очки
Динамо Киев Александр Яцык Металлист 1925 Игорь Костюк Младен Бартулович трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Камон, Плей
