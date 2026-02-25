Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Харьковский клуб заинтересован в услугах 23-летнего полузащитника Александра Яцыка
Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины U-21 Александр Яцык недоволен своим положением в команде и может покинуть клуб из-за недостатка игровой практики.
По информации Футбол 24, в услугах 23-летнего футболиста заинтересован харьковский «Металлист 1925», который давно ищет варианты для усиления центральной линии поля.
В нынешнем сезоне Яцык провел 16 матчей, в которых забил два гола – сам футболист считает реалистичным вариантом присоединения к другой команде.
Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович уверен, что полузащитник сумеет добавить креатива и динамики в центре поля.
Контракт Яцыка истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет один миллион евро. Александр является воспитанником киевской команды и ранее защищал цвета U-19.
