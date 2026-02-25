Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 17:44 |
2904
2

Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925

Харьковский клуб заинтересован в услугах 23-летнего полузащитника Александра Яцыка

25 февраля 2026, 17:44 |
2904
2 Comments
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
ФК Динамо Киев. Александр Яцык

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины U-21 Александр Яцык недоволен своим положением в команде и может покинуть клуб из-за недостатка игровой практики.

По информации Футбол 24, в услугах 23-летнего футболиста заинтересован харьковский «Металлист 1925», который давно ищет варианты для усиления центральной линии поля.

В нынешнем сезоне Яцык провел 16 матчей, в которых забил два гола – сам футболист считает реалистичным вариантом присоединения к другой команде.

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович уверен, что полузащитник сумеет добавить креатива и динамики в центре поля.

Контракт Яцыка истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет один миллион евро. Александр является воспитанником киевской команды и ранее защищал цвета U-19.

По теме:
Когда играют Динамо, Шахтер, ЛНЗ? Известны даты и время матчей 20-го тура
Костюк сказал, что изменил в Динамо после Шовковского
Игрок Динамо: «Не хотел возвращаться сюда. Тут большая конкуренция»
Динамо Киев Металлист 1925 Александр Яцык трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Футбол 24
Оцените материал
(61)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал Мадрид – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Футбол | 25 февраля 2026, 16:12 1
Реал Мадрид – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Реал Мадрид – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов

Игра начнется 25 февраля в 22:00 по Киеву

Александра Олейникова – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Теннис | 25 февраля 2026, 12:45 18
Александра Олейникова – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Александра Олейникова – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Анталье

Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Бокс | 25.02.2026, 08:11
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
Футбол | 24.02.2026, 21:06
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Футбол | 25.02.2026, 09:39
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
514839
Якщо трансферна вартість мільон, то дешевше, ніж за десять Ігорюня не погодиться.
Ответить
0
Умник
Брехня
Ответить
0
Популярные новости
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
24.02.2026, 09:47 2
Футбол
КРОУФОРД: «Этот боксер просто вытрет им пол, у чемпиона нет шансов»
КРОУФОРД: «Этот боксер просто вытрет им пол, у чемпиона нет шансов»
23.02.2026, 22:16
Бокс
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
23.02.2026, 21:00 3
Бокс
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
24.02.2026, 22:02 6
Теннис
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
24.02.2026, 02:21 5
Бокс
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
24.02.2026, 09:37 10
Футбол
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
25.02.2026, 06:23 9
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
24.02.2026, 07:57 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем