Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 20:04 |
2173
1

СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»

Президент клуба вспомнил ситуацию с Лонвейком

25 июня 2026, 20:04 |
2173
1 Comments
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
ФК Динамо. Игорь Суркис
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, как в свое время мать Джастина Лонвейка уговаривала отпустить сына из «Динамо».

«Нам сейчас очень трудно приглашать молодых и перспективных иностранцев — нужно окружать этих ребят теплотой и заботой. Вот, например, Джастин Лонвейк. Я за него заплатил почти 3,5 миллиона. А потом его мама звонит и плачет, потому что возле базы на поле упал обломок. Она просила отправить сына обратно домой», — сказал Суркис.

Ранее нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк поделился эмоциями от возвращения в «Динамо» и рассказал о своих ожиданиях от предстоящей подготовки.

По теме:
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
Прикарпатье усилило атаку и сохранило двух ветеранов Первой лиги
Возможный соперник Динамо в ЛЕ остался без звездного хорвата
Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Джастин Лонвейк
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(40)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Волейбол | 24 июня 2026, 19:55 54
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций

«Сине-желтые» одержали победу в первом матче второй недели соревнований

Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Футбол | 25 июня 2026, 06:19 2
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026

Сборная Канады встретится с командой Южной Африки на старте плей-офф мундиаля

Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
Другие виды | 24.06.2026, 20:51
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
Футбол | 25.06.2026, 10:31
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
ОФИЦИАЛЬНО. Бернардо Корради возглавил Сампдорию
Футбол | 25.06.2026, 17:43
ОФИЦИАЛЬНО. Бернардо Корради возглавил Сампдорию
ОФИЦИАЛЬНО. Бернардо Корради возглавил Сампдорию
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Гравці рівня Лонвейка в УПЛ 300-400 тисяч коштують, він навіть Бабенка слабший у відборі, не кажучи про Араухо,  треба бути абсолютним йолопом щоб віддать 3.5 млн за настільки бездарного гравця. За 3 млн можна було Мендозу купити або за кордоном кращого в УПЛ опорника! А потім він розповідає, що вбухав 1.5 млрд доларів за 30 років керування клубом, так 2/3 цієї суми були пущені на вітер на всілякий шлак!
Ответить
-1
Популярные новости
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
24.06.2026, 22:23
Футбол
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
25.06.2026, 11:20 42
Футбол
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
23.06.2026, 20:55 14
Теннис
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
24.06.2026, 08:57
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
24.06.2026, 07:14 25
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
24.06.2026, 15:42 141
Футбол
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
25.06.2026, 01:05 5
Бокс
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
24.06.2026, 10:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем