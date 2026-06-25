СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, как в свое время мать Джастина Лонвейка уговаривала отпустить сына из «Динамо».

«Нам сейчас очень трудно приглашать молодых и перспективных иностранцев — нужно окружать этих ребят теплотой и заботой. Вот, например, Джастин Лонвейк. Я за него заплатил почти 3,5 миллиона. А потом его мама звонит и плачет, потому что возле базы на поле упал обломок. Она просила отправить сына обратно домой», — сказал Суркис.

Ранее нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк поделился эмоциями от возвращения в «Динамо» и рассказал о своих ожиданиях от предстоящей подготовки.