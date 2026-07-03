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  4. Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Судьи делают все, чтобы Роналду стал чемпионом мира»
Чемпионат мира
03 июля 2026, 08:22 |
2728
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Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Судьи делают все, чтобы Роналду стал чемпионом мира»

Именитый швед остался разгневан после матча Португалии и Хорватии на чемпионате мира

03 июля 2026, 08:22 |
2728
15 Comments
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Судьи делают все, чтобы Роналду стал чемпионом мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Хорватии по футболу
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Именитый шведский экс-футболист Златан Ибрагимович остался недоволен уровнем судейства в матче Португалия – Хорватия (2:1), в котором арбитр отменил гол хорватов в компенсированное время:

«Эти судьи делают все возможное, чтобы Роналду выиграл чемпионат мира, но при этом говорят, что Месси – это парень ФИФА. Мяч никогда не был в офсайде, потому что он не коснулся хорватского игрока. Это чистое ограбление средь бела дня.

Судья и VAR просто стерли один из величайших моментов этого чемпионата мира. Давайте проясним: если вы собираетесь отменить гол на 90-й минуте, доказательства должны быть вне всяких сомнений.

Я пересматривал этот эпизод несколько раз, со всех ракурсов, и до сих пор не вижу ничего достаточно убедительного, чтобы отменить решение.

Если вы находитесь в комнате VAR несколько минут, ставите на паузу, увеличиваете изображение, проводите линии по плечу, бутсе, пятке... Это не очевидно. Если это не очевидно, гол должен быть засчитан.

В этом и заключается смысл VAR. Судья позволил технологиям стать главным действующим лицом. Но болельщики не заполняют стадионы и не засиживаются допоздна, чтобы смотреть на экран. Они приходят за футболом – за драмой, за эмоциями, за моментами, которые запоминаются навсегда.

Хорватия показала настоящую борьбу. Они выстояли, забили в концовке, они думали, что заслужили драматический гол, чтобы сохранить свою мечту. Затем одно решение разрушило её, и это решение будет обсуждаться годами.

Вот почему доверие к VAR рушится. Он больше не исправляет очевидные ошибки. Он охотится за миллиметрами, которые никто на стадионе не может увидеть своими глазами. Футбол не должен быть таким.

Мне больше всего жаль хорватских игроков. Ты празднуешь, ты веришь, что твой чемпионат мира продолжается, а потом всё исчезает за секунды. На мой взгляд, и судья на поле, и VAR в кабинке ошиблись», – остался разгневан Ибрагимович.

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Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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Комментарии 15
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Дуже дивний коментар від Златана. Якщо в м'ячі є датчики, і датчик спрацьовує в момент, коли він був над хорватською 20кою. То чому це не очевидний доказ і офсайд?
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Дибіл, все, що можна сказати...
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🐓 Хи тянут свего в финал.. 😡💩
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С оффсайдами надо что то делать. Все эти ногтевые офсайды. Там пол пальца залезло, там кусочек жопу там рука -но на ней кусочек плеча и им можно забить. все оффсайд. Блин ну жесть. 
Ну или вот. На всем чм дают бороться в штрафной. Пенальти минимум. Но если надо вар увидит в борьбе нарушение. А они то есть стабильно. И судье уже не открутиться после просмотра повтора от пенальти. Получается , что несмотря на указание разрешать бороться, вар может в нужный момент поставить судью в ситуацию, при которой ему придется давать тот же пенальти.
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Златану варто було б почитати правила футболу.
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