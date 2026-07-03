ФИФА объяснила, почему был отменен гол сборной Хорватии в ворота Португалии
Результативный удар Йошко Гвардиола мог перевести игру в овертайм, но его не засчитали
В пятницу, 3 июля, состоялся матч 1/16 финала чемпионата мира, в котором встретились сборные Португалии и Хорватии. Подопечные Роберто Мартинеса одолели соперника со счетом 2:1.
Это противостояние запомнилось не только невероятной интригой и напряжением, но и скандальным эпизодом, результатом которого стал отмененный гол хорватов.
В компенсированное ко второму тайму время защитник английского «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол отправил мяч в ворота голкипера португальцев.
Международная федерация футбола (ФИФА) объяснила, почему главный арбитр не засчитал взятие ворот, которого могло перевести игру в овертайм:
«Согласно данным, полученным с помощью технологии Connected Ball Technology, встроенной в мяч Trionda, было доказано, что Игорь Матанович коснулся мяча, прежде чем тот достиг Пашалича (который находился в офсайде), что позволило арбитру правильно определить офсайд и отменить гол.
Датчики IMU, способны определять любой незначительный контакт, отображаемый зрителям в трансляции в виде «графического изображения сердцебиения», что предоставляет судьям беспрецедентный объем данных для принятия быстрых и точных решений», – идется в заявлении.
According to the data provided by Connected Ball Technology housed within the @adidasfootball Trionda, the official match ball of the @FIFAWorldCup, it was proven that contact was made by Croatia's #20 Igor Matanović in the build up to the goal against Portugal, allowing the… pic.twitter.com/AyBz11N3wV— FIFA Media (@fifamedia) July 3, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гассиев без боя стал чемпионом WBA
Лука Модрич станцевал свой последний танец