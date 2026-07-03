ФИФА объяснила, почему был отменен гол сборной Хорватии в ворота Португалии

В пятницу, 3 июля, состоялся матч 1/16 финала чемпионата мира, в котором встретились сборные Португалии и Хорватии. Подопечные Роберто Мартинеса одолели соперника со счетом 2:1.

Это противостояние запомнилось не только невероятной интригой и напряжением, но и скандальным эпизодом, результатом которого стал отмененный гол хорватов.

В компенсированное ко второму тайму время защитник английского «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол отправил мяч в ворота голкипера португальцев.

Международная федерация футбола (ФИФА) объяснила, почему главный арбитр не засчитал взятие ворот, которого могло перевести игру в овертайм:

«Согласно данным, полученным с помощью технологии Connected Ball Technology, встроенной в мяч Trionda, было доказано, что Игорь Матанович коснулся мяча, прежде чем тот достиг Пашалича (который находился в офсайде), что позволило арбитру правильно определить офсайд и отменить гол.

Датчики IMU, способны определять любой незначительный контакт, отображаемый зрителям в трансляции в виде «графического изображения сердцебиения», что предоставляет судьям беспрецедентный объем данных для принятия быстрых и точных решений», – идется в заявлении.