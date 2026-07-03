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  4. ФИФА объяснила, почему был отменен гол сборной Хорватии в ворота Португалии
Чемпионат мира
03 июля 2026, 06:57 |
3478
0

ФИФА объяснила, почему был отменен гол сборной Хорватии в ворота Португалии

Результативный удар Йошко Гвардиола мог перевести игру в овертайм, но его не засчитали

03 июля 2026, 06:57 |
3478
0
ФИФА объяснила, почему был отменен гол сборной Хорватии в ворота Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine.
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В пятницу, 3 июля, состоялся матч 1/16 финала чемпионата мира, в котором встретились сборные Португалии и Хорватии. Подопечные Роберто Мартинеса одолели соперника со счетом 2:1.

Это противостояние запомнилось не только невероятной интригой и напряжением, но и скандальным эпизодом, результатом которого стал отмененный гол хорватов.

В компенсированное ко второму тайму время защитник английского «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол отправил мяч в ворота голкипера португальцев.

Международная федерация футбола (ФИФА) объяснила, почему главный арбитр не засчитал взятие ворот, которого могло перевести игру в овертайм:

«Согласно данным, полученным с помощью технологии Connected Ball Technology, встроенной в мяч Trionda, было доказано, что Игорь Матанович коснулся мяча, прежде чем тот достиг Пашалича (который находился в офсайде), что позволило арбитру правильно определить офсайд и отменить гол.

Датчики IMU, способны определять любой незначительный контакт, отображаемый зрителям в трансляции в виде «графического изображения сердцебиения», что предоставляет судьям беспрецедентный объем данных для принятия быстрых и точных решений», – идется в заявлении.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии по футболу сборная Хорватии по футболу Йошко Гвардиол ФИФА
Николай Тытюк Источник: ФИФА
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