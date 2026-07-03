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Чемпионат мира
03 июля 2026, 04:23 | Обновлено 03 июля 2026, 04:44
530
0

ФОТО. Обокрали? Арбитр отменил поздний гол Хорватии: Модрич разозлился

Свисток судьи остановил радость хорватов

03 июля 2026, 04:23 | Обновлено 03 июля 2026, 04:44
530
0
ФОТО. Обокрали? Арбитр отменил поздний гол Хорватии: Модрич разозлился
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Хорватии на 90+13-й минуте восстановила равновесие в матче с Португалией и была настроена на овертаймы, но у судьи было другое мнение.

Главный арбитр отменил поздний гол хорватов из-за офсайда у Марио Пашалича.

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Рефери воспользовался системой видеоповтора (VAR), так как эпизод со взятием ворот вызвал сомнения.

Ключевым моментом стало касание Игора Матановича. Если бы он не задел мяч, гол был бы засчитан.

Однако датчики зафиксировали минимальный контакт Матановича с мячом, поэтому гол Йошко Гвардиола отменили.

ФОТО. Обокрали? Арбитр отменил поздний гол Хорватии: Модрич разозлился

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сборная Хорватии по футболу сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу фото Йошко Гвардиол офсайд (вне игры) Лука Модрич
Андрей Витренко Источник
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