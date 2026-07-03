Рафаэл ЛЕАУ: «Хотим сделать это для Криштиану. Ему не хватает трофея»

Игрок «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау прокомментировал победу над Хорватией в 1/16 финала ЧМ-2026. Португальцы вырвали победу на последних минутах благодаря Гонсалу Рамушу – 2:1.

«У меня был очень сложный сезон из-за травм, и при игре такой интенсивности это была просто усталость. Но когда у команды такой боевой дух, усталость исчезает, и я играл до последней минуты. Даже с усталостью в правой ноге я смог отдать голевую передачу. Все тянули в одну сторону, и именно это принесло нам победу.

Мы верили в победу с самого начала. Был дополнительный фактор, который стал решающим – это Диогу Жота, который всегда с нами и который нам тоже помог.

Футбол непредсказуем. У Хорватии очень сильные игроки. Мы, как Португалия, хотим выходить на поле и побеждать, если возможно – с большим количеством голов, но так бывает не всегда. Это было великолепное зрелище для тех, кто любит футбол. Если бы я был на стадионе в качестве болельщика, я бы пошёл домой довольным.

Сейчас время отдохнуть. Нас ждет очень тяжелый соперник с игроками, выступающими в лучших командах. Они выиграли чемпионат Европы, мы их уважаем, но выйдем играть на победу. У нас есть футболисты, которые могут сделать разницу, и мы способны зайти далеко.

Мы хотим подарить этот трофей Криштиану, ведь это единственное, чего ему не хватает. Он всегда выкладывается на максимум», – сказал Леау.

В следующем раунде Португалия сыграет против Испании. Матч 1/8 финала состоится 6 июля.