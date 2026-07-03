Герой сборной Португалии: «Криштиану еще до игры говорил мне, что я помогу»

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш поделился эмоциями после волевой победы над Хорватией в 1/16 финала чемпионата мира 2026. Именно благодаря позднему голу Рамуша португальцы вырвали важнейшую победу – 2:1.

«Сложный матч. Мы начали с того, что пропустили, и в итоге все свелось к отчаянию и страданиям. Самое главное, что мы прошли дальше и продемонстрировали силу нашей команды. Это уже в прошлом, теперь нужно сосредоточиться на следующем поединке. Гол? Это был чистый инстинкт.

Я знаю, что обычно появляюсь именно в такие моменты. Я привык забивать и решать исходы матчей. В очередной раз я доказал, что нахожусь здесь, чтобы помогать и делать результат. Бывают тяжелые дни, но дни матчей – это совсем другая история.

Есть вещи поважнее того, играешь ты больше или меньше. Если у меня не будет нужной энергии, я не смогу помочь команде. Сегодня мне это удалось, и оно того стоило.

Криштиану еще до игры говорил мне, что я буду важен и помогу команде. А своим партнёрам в раздевалке я сказал: «Не волнуйтесь, если я выйду на поле – я забью». И я сдержал свое слово.

Испания? Это сильная команда. Но мы хотим стать чемпионами, а каждый, кто стремится зайти далеко в этом турнире, должен играть против лучших сборных. Это будет великий матч.

Мы вспоминаем о Диогу Жоте каждый день. Он даёт нам силы, и сегодняшняя победа была особенной», – сказал Рамуш.