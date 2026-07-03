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  4. Криштиану Роналду установил возрастной рекорд на ЧМ, забив Хорватии
Чемпионат мира
03 июля 2026, 05:10 |
576
0

Криштиану Роналду установил возрастной рекорд на ЧМ, забив Хорватии

Роналду – самый старший игрок, что забил на стадии плей-офф

03 июля 2026, 05:10 |
576
0
Криштиану Роналду установил возрастной рекорд на ЧМ, забив Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Легенда сборной Португалии Криштиану Роналду отличился голом с пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира против Хорватии и установил уникальное достижение.

Португалец стал самым возрастным автором забитого мяча в истории плей-офф чемпионатов мира. На момент гола Роналду был 41 год и 147 дней.

Кроме того, этот мяч стал для Криштиану первым в карьере на стадии плей-офф мундиалей.

За свою игру и забитый гол Роналду был признан лучшим игроком матча, в котором сборная Португалии одолела Хорватию со счетом 2:1.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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