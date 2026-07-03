Криштиану Роналду установил возрастной рекорд на ЧМ, забив Хорватии
Роналду – самый старший игрок, что забил на стадии плей-офф
Легенда сборной Португалии Криштиану Роналду отличился голом с пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира против Хорватии и установил уникальное достижение.
Португалец стал самым возрастным автором забитого мяча в истории плей-офф чемпионатов мира. На момент гола Роналду был 41 год и 147 дней.
Кроме того, этот мяч стал для Криштиану первым в карьере на стадии плей-офф мундиалей.
За свою игру и забитый гол Роналду был признан лучшим игроком матча, в котором сборная Португалии одолела Хорватию со счетом 2:1.
At 41 years and 147 days, Cristiano Ronaldo is the oldest ever player to score in the knockout rounds at the FIFA World Cup.— Squawka (@Squawka) July 3, 2026
His first KO round goal is a record-breaking one. 💥 https://t.co/Da78KcB0lJ
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