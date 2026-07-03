Симон установил рекорд ЧМ по количеству минут без пропущенных мячей подряд

29-летний вратарь сборной Испании Унай Симон стал рекордсменом чемпионатов мира по количеству минут без пропущенных мячей.

В активе испанца после матча против Австрии 524 «сухие» минуты подряд, что на 7 минут превзошло предыдущий рекорд итальянца Вальтера Дзенги (517).

По этому поводу вспомним топ-10 вратарей с самым большим количеством минут без пропущенных мячей на чемпионатах мира.

Вратари с наибольшим количеством минут без пропущенных мячей подряд на чемпионатах мира