Чемпионат мира03 июля 2026, 00:47 |
164
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Симон установил рекорд ЧМ по количеству минут без пропущенных мячей подряд
Испанец превзошел достижение итальянца Дзенги на 7 минут
03 июля 2026, 00:47 |
164
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29-летний вратарь сборной Испании Унай Симон стал рекордсменом чемпионатов мира по количеству минут без пропущенных мячей.
В активе испанца после матча против Австрии 524 «сухие» минуты подряд, что на 7 минут превзошло предыдущий рекорд итальянца Вальтера Дзенги (517).
По этому поводу вспомним топ-10 вратарей с самым большим количеством минут без пропущенных мячей на чемпионатах мира.
Вратари с наибольшим количеством минут без пропущенных мячей подряд на чемпионатах мира
- 524 – Унаи Симон (Испания)
- 517 – Вальтер Дзенга (Италия)
- 500 – Питер Шилтон (Англия)
- 485 – Серхио Ромеро (Аргентина)
- 476 – Икер Касильяс (Испания)
- 474 – Зепп Майер (ФРГ)
- 472 – Джанлуиджи Буффон (Италия)
- 457 – Эмерсон Леау (Бразилия)
- 441 – Гордон Бэнкс (Англия)
- 426 – Оливер Кан (Германия)
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