Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Симон установил рекорд ЧМ по количеству минут без пропущенных мячей подряд
Чемпионат мира
03 июля 2026, 00:47 |
164
0

Симон установил рекорд ЧМ по количеству минут без пропущенных мячей подряд

Испанец превзошел достижение итальянца Дзенги на 7 минут

03 июля 2026, 00:47 |
164
0
Симон установил рекорд ЧМ по количеству минут без пропущенных мячей подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Симон
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

29-летний вратарь сборной Испании Унай Симон стал рекордсменом чемпионатов мира по количеству минут без пропущенных мячей.

В активе испанца после матча против Австрии 524 «сухие» минуты подряд, что на 7 минут превзошло предыдущий рекорд итальянца Вальтера Дзенги (517).

По этому поводу вспомним топ-10 вратарей с самым большим количеством минут без пропущенных мячей на чемпионатах мира.

Вратари с наибольшим количеством минут без пропущенных мячей подряд на чемпионатах мира

  • 524 – Унаи Симон (Испания)
  • 517 – Вальтер Дзенга (Италия)
  • 500 – Питер Шилтон (Англия)
  • 485 – Серхио Ромеро (Аргентина)
  • 476 – Икер Касильяс (Испания)
  • 474 – Зепп Майер (ФРГ)
  • 472 – Джанлуиджи Буффон (Италия)
  • 457 – Эмерсон Леау (Бразилия)
  • 441 – Гордон Бэнкс (Англия)
  • 426 – Оливер Кан (Германия)
По теме:
Португалия – Хорватия. Текстовая трансляция. LIVE
Сестра Роналду сообщила сенсационные новости о карьере Криштиану
Микель ОЯРСАБАЛЬ: «Неважно, с кем мы сыграем в следующем раунде»
чемпионат мира по футболу сборная Испании по футболу сборная Австрии по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу Унаи Симон
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Бокс | 02 июля 2026, 04:43 11
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто

Хирн утверждает, что Александр будет драться с Уайлдером

Казацкий характер. Украина U-19 одержала волевую победу над сербами
Футбол | 02 июля 2026, 21:50 15
Казацкий характер. Украина U-19 одержала волевую победу над сербами
Казацкий характер. Украина U-19 одержала волевую победу над сербами

Дубль Глюта принес украинцам победу и выход в плей-офф чемпионата Европы

Андрей Лунин поставил на место свою жену
Футбол | 02.07.2026, 10:03
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Андрей Лунин поставил на место свою жену
10 из 10. В плей-офф ЧМ побеждают страны, где больше аэропортов
Футбол | 02.07.2026, 22:43
10 из 10. В плей-офф ЧМ побеждают страны, где больше аэропортов
10 из 10. В плей-офф ЧМ побеждают страны, где больше аэропортов
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Футбол | 02.07.2026, 07:02
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
01.07.2026, 08:02 10
Футбол
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
02.07.2026, 10:42 1
Футбол
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
01.07.2026, 19:49 7
Футбол
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
01.07.2026, 08:15 21
Бокс
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
01.07.2026, 03:44 5
Бокс
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
01.07.2026, 02:12 39
Бокс
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
01.07.2026, 16:06 7
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
01.07.2026, 21:25 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем