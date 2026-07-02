Финалист Уимблдона-2021 выбил 20-го сеяного и вышел в 1/16 финала

Итальянский теннисист Маттео Берреттини (ATP 51) вышел в 1/16 финала Уимблдона-2026.

Во втором круге Берреттини одолел 20-го сеяного, француза Артура Фиса (ATP 24) в четырех сетах за 2 часа и 54 минуты – 6:4, 7:5, 3:6, 6:3.

Счет очных встреч теннисистов – 1:1.

Маттео впервые с 2023 года смог выйти в третий круг травяного мейджора. В 2021 году итальянец дошел до финала Уимблдонского турнира, где проиграл легендарному сербу Новаку Джоковичу битву за трофей.

Итальянский теннисист одержал четвертую победу в сезоне над игроками топ-25.

В третьем круге Берреттини сыграет либо с Якубом Меншиком, либо с Григором Димитровым.

Уимблдон-2026. Трава, 1/32 финала

Маттео Берретини – Артур Фис [20] – 6:4, 7:5, 3:6, 6:3

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Статистика матча

Инфографика