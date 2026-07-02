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Уимблдон
02 июля 2026, 23:00 |
323
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Финалист Уимблдона-2021 выбил 20-го сеяного и вышел в 1/16 финала

Маттео Берреттини переиграл Артура Фиса во втором круге травяного мейджора

02 июля 2026, 23:00 |
323
1 Comments
Финалист Уимблдона-2021 выбил 20-го сеяного и вышел в 1/16 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини (ATP 51) вышел в 1/16 финала Уимблдона-2026.

Во втором круге Берреттини одолел 20-го сеяного, француза Артура Фиса (ATP 24) в четырех сетах за 2 часа и 54 минуты – 6:4, 7:5, 3:6, 6:3.

Счет очных встреч теннисистов – 1:1.

Маттео впервые с 2023 года смог выйти в третий круг травяного мейджора. В 2021 году итальянец дошел до финала Уимблдонского турнира, где проиграл легендарному сербу Новаку Джоковичу битву за трофей.

Итальянский теннисист одержал четвертую победу в сезоне над игроками топ-25.

В третьем круге Берреттини сыграет либо с Якубом Меншиком, либо с Григором Димитровым.

Уимблдон-2026. Трава, 1/32 финала

Маттео Берретини Артур Фис [20] – 6:4, 7:5, 3:6, 6:3

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Статистика матча

Инфографика

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Він коли не травмований і в формі, то гравець топ-10. І може потягатися з ким завгодно.
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