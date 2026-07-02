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Уимблдон
02 июля 2026, 21:37 | Обновлено 02 июля 2026, 21:43
457
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СНИГУР: «Ментально было тяжело играть после прочитанных новостей о Киеве»

Дарья пообщалась с журналистами после победы над Леолией Жанжан

02 июля 2026, 21:37 | Обновлено 02 июля 2026, 21:43
457
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СНИГУР: «Ментально было тяжело играть после прочитанных новостей о Киеве»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 77) вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026, обыграв француженку Леолию Жанжан (WTA 132) в двух сетах.

Дарья пообщалась с журналистами и поделилась своими эмоциями после победы:

«Очевидно, было тяжело играть сегодня. Мы все проснулись и прочли тяжелые новости из Киева. Мне очень хотелось выиграть сегодня, принести победу себе и соотечественникам. Всегда играю для Украины и надеюсь, что сегодня это кому-то улучшило настроение.

Ментально было очень тяжело играть и находить в себе силы после прочитанных новостей. Очевидно, хотелось выиграть сегодня, чтобы доставить радость всем нам. И для себя, чтобы наконец-то выйти в третий раунд.

Очень счастлива, что это [выход в третий круг] происходит именно здесь – на моем любимом турнире и любимом покрытии. Очень счастлива, в частности, что принесла сегодня радость своим соотечественникам, которые за меня болели.

Никогда не играла [с Эшлин Крюгер], не пересекались. Но, очевидно, она тоже хорошо играет на траве. Будем смотреть с тренером, как всегда.

Сегодня немного ветрено, и надо было подстраиваться под эту ситуацию. Но пыталась делать то, что делала во вторник: играть просто свою игру, потихоньку находить и играть очко за очком. Рада, что сумела переломить ход ситуации в первом сете – это мне очень помогло. Ситуация постоянно менялась. Во втором сете ситуация была под моим контролем постоянно».

Дарья впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона, где сыграет с американкой Эшлин Крюгер.

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Дарья Снигур Леолия Жанжан Уимблдон-2026
Алина Грушко Источник: Суспильне Спорт
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