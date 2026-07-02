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Украина. Первая лига
02 июля 2026, 18:31 | Обновлено 02 июля 2026, 19:44
458
0

Дебютант Первой лиги нашел нового вратаря с опытом выступлений в УПЛ

Киевский «Локомотив» договаривается с опытным голкипером

02 июля 2026, 18:31 | Обновлено 02 июля 2026, 19:44
458
0
Дебютант Первой лиги нашел нового вратаря с опытом выступлений в УПЛ
ФК Карпаты. Роман Лепка
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Как стало известно Sport.ua, 29-летний Роман Лепка по завершении контракта с «Кудровкой» на этой неделе успел побывать в тренировочном лагере ЮКСА, после чего принял предложение присоединиться к «Локомотиву».

Столичный клуб, который в сезоне 2026/27 будет дебютировать в Первой лиге, планирует продлить контракт со вторым вратарем команды Артемом Матусом (предыдущий заканчивается 15 июля).

В то же время, как уже сообщал Sport.ua, руководство «Локомотива» работает над разрывом соглашения с основным голкипером Арсеном Белименко (инициатором такого шага стал сам футболист).

Роман Лепка на протяжении карьеры играл за такие клубы, как «Зирка», «Нива» (Винница), «Ингулец», «Кривбасс», «Карпаты», «Нива» (Бузовая) и «Кудровка». С первой и последней командами голкипер выходил из Первой лиги в УПЛ, причем с «Зиркой» в сезоне 2015/16 завоевал малое золото.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Локомотив Киев трансферы Роман Лепка инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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