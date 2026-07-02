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Украина. Первая лига
02 июля 2026, 16:16 | Обновлено 02 июля 2026, 16:17
483
0

Вратарь команды-сенсации последнего Кубка Украины сменит клубную прописку

Арсен Белименко изъявил желание поинуть «Локомотив» перед дебютом команды в Первой лиге

02 июля 2026, 16:16 | Обновлено 02 июля 2026, 16:17
483
0
Вратарь команды-сенсации последнего Кубка Украины сменит клубную прописку
ФК Локомотив. Арсен Белименко
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Как стало известно Sport.ua, голкипер новичка Первой лиги «Локомотива» Арсен Белименко вскоре покинет столичный клуб. По нашей информации, сейчас стороны работают над расторжением соглашения, которое было рассчитано до 30 ноября этого года.

25-летний воспитанник харьковского футбола в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 32 поединка во всех турнирах, в которых пропустил 25 мячей и оформил 18 клиншитов (в октябре-ноябре «сухая» серия вратаря составила 6 матчей). В Кубке Украины надежная игра Белименко помогла железнодорожникам выбить два клуба УПЛ – «Колос» и «Верес» – и дойти до исторического четвертьфинала.

Ранее Арсен Белименко выступал за «Металлист 1925«, «Волчанск» и «Хуст», с которым, как и в этом году с «Локомотивом», в сезоне 2022/23 стал серебряным призером Второй лиги.

Напомним, «Локомотив» получил прямую путевку в Первую лигу, заняв первое место в группе Б Второй лиги. Команда набрала 70 очков в 30 матчах (22 победы, 4 ничьих и 4 поражения), а также продемонстрировала лучшую разницу забитых и пропущенных мячей – 65:16. В матче за звание чемпиона Второй лиги команда Сергея Карпенко уступила победителю другой группы, клубу «Куликов-Белка», со счетом 1:2.

Ранее Sport.ua сообщал, кто покинул «Локомотив» этим летом и какие игроки присоединились к команде на сборах.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Локомотив Киев инсайд Арсен Белименко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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