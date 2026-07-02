Тоттенхэм подписал долгосрочное соглашение с букмекерским брендом
Betano станет спонсором тренировочной формы и беттинг-партнером клуба
«Тоттенхэм» объявил о трехлетнем партнерстве с букмекерским брендом Betano. В рамках соглашения в сезоне 2026/27 логотип оператора появится на тренировочной форме клуба.
Начиная с сезона 2027/28 Betano станет официальным беттинг-партнером «Тоттенхэма» в Европе и Латинской Америке. Сотрудничество также предусматривает размещение бренда на стадионе, цифровые кампании и проекты для болельщиков.
Стороны заявили, что партнерство будет включать инициативы по продвижению ответственной игры и дополнительные активации, которые представят в течение сезона.
Команда АПЛ продлила партнерство с букмекерским брендом
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Порту» внимательно следит за форвардом киевского «Динамо» и сборной Украины
Эллиот Андерсон перебрался в состав манчестерского гранда