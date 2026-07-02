Тоттенхэм подписал долгосрочное соглашение с букмекерским брендом

«Тоттенхэм» объявил о трехлетнем партнерстве с букмекерским брендом Betano. В рамках соглашения в сезоне 2026/27 логотип оператора появится на тренировочной форме клуба.

Начиная с сезона 2027/28 Betano станет официальным беттинг-партнером «Тоттенхэма» в Европе и Латинской Америке. Сотрудничество также предусматривает размещение бренда на стадионе, цифровые кампании и проекты для болельщиков.

Стороны заявили, что партнерство будет включать инициативы по продвижению ответственной игры и дополнительные активации, которые представят в течение сезона.

Команда АПЛ продлила партнерство с букмекерским брендом