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Англия
02 июля 2026, 18:25 | Обновлено 02 июля 2026, 18:28
61
0

Тоттенхэм подписал долгосрочное соглашение с букмекерским брендом

Betano станет спонсором тренировочной формы и беттинг-партнером клуба

02 июля 2026, 18:25 | Обновлено 02 июля 2026, 18:28
61
0
Тоттенхэм подписал долгосрочное соглашение с букмекерским брендом
Getty Images/Global Images Ukraine
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«Тоттенхэм» объявил о трехлетнем партнерстве с букмекерским брендом Betano. В рамках соглашения в сезоне 2026/27 логотип оператора появится на тренировочной форме клуба.

Начиная с сезона 2027/28 Betano станет официальным беттинг-партнером «Тоттенхэма» в Европе и Латинской Америке. Сотрудничество также предусматривает размещение бренда на стадионе, цифровые кампании и проекты для болельщиков.

Стороны заявили, что партнерство будет включать инициативы по продвижению ответственной игры и дополнительные активации, которые представят в течение сезона.

Команда АПЛ продлила партнерство с букмекерским брендом

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Александр Гринник Источник
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