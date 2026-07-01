Команда АПЛ продлила партнерство с букмекерским брендом
Boyle Sports останется спонсором «Вест Хэма» в сезоне 2026/27
«Вест Хэм Юнайтед» продлил сотрудничество с Boyle Sports, которая останется спонсором клуба на сезон 2026/27. Логотип компании будет размещен на домашней, выездной и тренировочной форме мужской и женской команд.
В рамках партнерства Boyle Sports продолжит проводить акции для болельщиков, активности в дни матчей и совместные цифровые кампании. В клубе отметили, что компания разделяет стремление укреплять связь с болельщиками.
Продление соглашения стало продолжением активной экспансии компании. Ранее Boyle Sports подписала многолетнее партнерство с Футбольной лигой Северной Ирландии.
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