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Англия
01 июля 2026, 22:41 |
84
0

Команда АПЛ продлила партнерство с букмекерским брендом

Boyle Sports останется спонсором «Вест Хэма» в сезоне 2026/27

01 июля 2026, 22:41 |
84
0
Команда АПЛ продлила партнерство с букмекерским брендом
Getty Images/Global Images Ukraine
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«Вест Хэм Юнайтед» продлил сотрудничество с Boyle Sports, которая останется спонсором клуба на сезон 2026/27. Логотип компании будет размещен на домашней, выездной и тренировочной форме мужской и женской команд.

В рамках партнерства Boyle Sports продолжит проводить акции для болельщиков, активности в дни матчей и совместные цифровые кампании. В клубе отметили, что компания разделяет стремление укреплять связь с болельщиками.

Продление соглашения стало продолжением активной экспансии компании. Ранее Boyle Sports подписала многолетнее партнерство с Футбольной лигой Северной Ирландии.

Команда Миколенко продлила контракт с букмекером, несмотря на споры

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азарт букмекеры Вест Хэм
Александр Гринник Источник
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