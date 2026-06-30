Команда Миколенко продлила контракт с букмекером, несмотря на споры

Английский «Эвертон», за который выступает украинец Виталий Миколенко, продлил партнерство с компанией Stake. С сезона 2026/27 логотип бренда переместится с передней части формы на рукава игровых футболок. Оператор также сохранит присутствие на стадионе, цифровых площадках и в матчевых активностях клуба.

Stake сотрудничает с «Эвертоном» уже четыре сезона. За это время партнеры проводили акции для болельщиков, мероприятия в дни матчей и совместные маркетинговые кампании.

В клубе отметили, что продление соглашения отражает успешное сотрудничество и укрепление коммерческих отношений, а в Stake подчеркнули важность партнерства с одним из самых известных клубов английского футбола.

При этом сделка вызывает вопросы, поскольку Stake не имеет лицензии в Великобритании. В стране продолжаются дискуссии о запрете сотрудничества футбольных клубов с нелицензированными игорными операторами, а представители индустрии ранее призывали Премьер-лигу ужесточить правила в этой сфере.