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Чемпионат мира
02 июля 2026, 18:03 |
93
0

«Это крутой матч». Эксперт дал прогноз на поединок Португалия – Хорватия

Бывший полузащитник сборной Украины считает, что португальцы выиграют в один мяч

02 июля 2026, 18:03 |
93
0
«Это крутой матч». Эксперт дал прогноз на поединок Португалия – Хорватия
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Завтра, 3 июля, когда в Украине будет два часа ночи на чемпионате мира начнется, возможно, один из самых интересных и интригующих матчей 1/16 финала, в котором встретятся Португалия и Хорватия.

Свой прогноз, а также ожиданиями от этой встречи с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился бывший полузащитник сборной Украины, наш эксперт Сергей Кравченко.

– Уверен, что это будет крутой матч, – сказал Кравченко. – В очных встречах преимущество на стороне Португалии, но в трех последних поединках – равенство. Я уже не раз подчеркивал, что без Криштиану Роналду португальцы выглядели бы лучше в плане командных действий. Это касается структурности команды, агрессии, прессинга. Но заслуги ветерана делают его, видимо, неприкасаемым. Поэтому для меня Португалия не является фаворитом этого Мундиаля, так как их главная звезда не отрабатывает в обороне, а это в современном футболе большая роскошь. В будущем, когда соперники будут посильнее, это может создать португальцам серьезные проблемы.

Хорватия мне всегда нравилась тем, что у них хорошо поставлена именно командная игра, они всегда являются неудобным соперником для любого гранда. С большим уважением отношусь к их лидеру и ветерану Луке Модричу.

Для обоих соперников предстоящая игра будет напряженной, в которой победу отпразднуют португальцы только за счет того, что у них индивидуально сильнее исполнители. 2:1.

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Сергей Кравченко ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду сборная Хорватии по футболу Лука Модрич эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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