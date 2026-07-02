Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скучать не придется. Безус спрогнозировал счет матча Швейцария – Алжир
Чемпионат мира
02 июля 2026, 22:40 | Обновлено 02 июля 2026, 23:51
386
0

Скучать не придется. Безус спрогнозировал счет матча Швейцария – Алжир

Наш эксперт предположил, что в предстоящем поединке будет забито немало голов

02 июля 2026, 22:40 | Обновлено 02 июля 2026, 23:51
386
0
Скучать не придется. Безус спрогнозировал счет матча Швейцария – Алжир
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Манзамби
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

3 июля, в шесть утра по киевскому времени в канадском Ванкувере возьмет старт матча 1/16 финала чемпионата мира между сборными Швейцарии и Алжира. Своим видением предстоящих разборок, а также прогнозом на этот поединок эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Роман Безус.

– Несмотря на то, что в этом поединке встретятся не топ-сборные мира, уверен, что нас ждет интересный матч, – сказал Безус. – Я бы даже рискнул предположить, что с большим количеством голов. Обе команды любят забивать, что показал групповой турнир.

Швейцария споткнулась в первом поединке с Катаром, но потом с Джакой во главе по праву добыла две победы кряду и закономерно заняла первое место. Также я бы отметил, точнее, назвал бы открытием турнира 20-летнего Жоана Манзамби, который забил уже три мяча и один раз совершил ассист. А вот с отрицательной стороны я бы отметил тот факт, что швейцарцы все свои голы в основном раунде пропускали под занавес матчей.

Алжир прогнозируемо проиграл Аргентине, неубедительно выиграл у Иордании. Но в последнем туре благодаря своему лидеру Рияду Марезу вырвал ничью в матче с Австрией – 3:3.

Что касается прогноза, то, как я уже сказал, жду много голов. Интрига будет держать зрителей до финального свистка, а сам поединок завершится минимальной победой Швейцарии – 3:2.

По теме:
Сетка ЧМ-2026. Определены 11 из 16 участников 1/8 финала. Испания ожидает
Оярсабаль стал шестым игроком сборной Испании с 4+ голами на одном ЧМ
Уверенная фурия. Испания спокойно разгромила Австрию
Роман Безус ЧМ-2026 по футболу Жоан Манзамби Гранит Джака сборная Швейцарии по футболу сборная Алжира по футболу Рияд Марез эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем ДОВБИК: «Слишком поздно, я дал слово, что перейду в этот клуб»
Футбол | 02 июля 2026, 09:00 1
Артем ДОВБИК: «Слишком поздно, я дал слово, что перейду в этот клуб»
Артем ДОВБИК: «Слишком поздно, я дал слово, что перейду в этот клуб»

Украинец – о том, как пообещал Де Росси присоединиться к «волкам»

Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб
Футбол | 02 июля 2026, 07:00 12
Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб
Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб

Украинца может подписать «Порту»

Динамо Киев – Рапид Бухарест – 1:3. Пенальти от Буяльского. Видео голов
Футбол | 02.07.2026, 21:23
Динамо Киев – Рапид Бухарест – 1:3. Пенальти от Буяльского. Видео голов
Динамо Киев – Рапид Бухарест – 1:3. Пенальти от Буяльского. Видео голов
Испания – Австрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 02.07.2026, 22:59
Испания – Австрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания – Австрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Футбол | 02.07.2026, 07:02
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
01.07.2026, 11:20 12
Теннис
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
02.07.2026, 05:30
Футбол
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
01.07.2026, 21:44 22
Бокс
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
01.07.2026, 09:22 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
02.07.2026, 07:29 16
Бокс
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
01.07.2026, 19:49 7
Футбол
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
02.07.2026, 10:42 1
Футбол
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Андрей Лунин поставил на место свою жену
02.07.2026, 10:03 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем