Скучать не придется. Безус спрогнозировал счет матча Швейцария – Алжир
Наш эксперт предположил, что в предстоящем поединке будет забито немало голов
3 июля, в шесть утра по киевскому времени в канадском Ванкувере возьмет старт матча 1/16 финала чемпионата мира между сборными Швейцарии и Алжира. Своим видением предстоящих разборок, а также прогнозом на этот поединок эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Роман Безус.
– Несмотря на то, что в этом поединке встретятся не топ-сборные мира, уверен, что нас ждет интересный матч, – сказал Безус. – Я бы даже рискнул предположить, что с большим количеством голов. Обе команды любят забивать, что показал групповой турнир.
Швейцария споткнулась в первом поединке с Катаром, но потом с Джакой во главе по праву добыла две победы кряду и закономерно заняла первое место. Также я бы отметил, точнее, назвал бы открытием турнира 20-летнего Жоана Манзамби, который забил уже три мяча и один раз совершил ассист. А вот с отрицательной стороны я бы отметил тот факт, что швейцарцы все свои голы в основном раунде пропускали под занавес матчей.
Алжир прогнозируемо проиграл Аргентине, неубедительно выиграл у Иордании. Но в последнем туре благодаря своему лидеру Рияду Марезу вырвал ничью в матче с Австрией – 3:3.
Что касается прогноза, то, как я уже сказал, жду много голов. Интрига будет держать зрителей до финального свистка, а сам поединок завершится минимальной победой Швейцарии – 3:2.
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