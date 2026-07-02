Скучать не придется. Безус спрогнозировал счет матча Швейцария – Алжир

3 июля, в шесть утра по киевскому времени в канадском Ванкувере возьмет старт матча 1/16 финала чемпионата мира между сборными Швейцарии и Алжира. Своим видением предстоящих разборок, а также прогнозом на этот поединок эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Роман Безус.

– Несмотря на то, что в этом поединке встретятся не топ-сборные мира, уверен, что нас ждет интересный матч, – сказал Безус. – Я бы даже рискнул предположить, что с большим количеством голов. Обе команды любят забивать, что показал групповой турнир.

Швейцария споткнулась в первом поединке с Катаром, но потом с Джакой во главе по праву добыла две победы кряду и закономерно заняла первое место. Также я бы отметил, точнее, назвал бы открытием турнира 20-летнего Жоана Манзамби, который забил уже три мяча и один раз совершил ассист. А вот с отрицательной стороны я бы отметил тот факт, что швейцарцы все свои голы в основном раунде пропускали под занавес матчей.

Алжир прогнозируемо проиграл Аргентине, неубедительно выиграл у Иордании. Но в последнем туре благодаря своему лидеру Рияду Марезу вырвал ничью в матче с Австрией – 3:3.

Что касается прогноза, то, как я уже сказал, жду много голов. Интрига будет держать зрителей до финального свистка, а сам поединок завершится минимальной победой Швейцарии – 3:2.