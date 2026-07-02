Определена соперница Снигур в 1/16 финала Уимблдона
Дарья сыграет с Эшлин Крюгер, которая одолела Мариам Болквадзе
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 77) встретится в 1/16 финала с американкой Эшлин Крюгер (WTA 102) на Уимблдонском турнире-2026.
Крюгер разгромила представительницу Грузии Мариам Болквадзе (WTA 545) в 1/32 финала в двух сетах за 55 минут – 6:1, 6:0.
Это была первая очная встреча соперниц. Обе теннисистки начали выступления на Уимблдоне с квалификации.
Ранее Снигур и Крюгер не встречались.
Дарья впервые в карьере вышла в третий круг травяного мейджора.
Уимблдон-2026. Трава, 1/32 финала
Мариам Болквадзе [Q] – Эшлин Крюгер [Q] – 1:6, 0:6
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