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Уимблдон
02 июля 2026, 16:08 | Обновлено 02 июля 2026, 16:12
670
0

Определена соперница Снигур в 1/16 финала Уимблдона

Дарья сыграет с Эшлин Крюгер, которая одолела Мариам Болквадзе

02 июля 2026, 16:08 | Обновлено 02 июля 2026, 16:12
670
0
Определена соперница Снигур в 1/16 финала Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшлин Крюгер
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 77) встретится в 1/16 финала с американкой Эшлин Крюгер (WTA 102) на Уимблдонском турнире-2026.

Крюгер разгромила представительницу Грузии Мариам Болквадзе (WTA 545) в 1/32 финала в двух сетах за 55 минут – 6:1, 6:0.

Это была первая очная встреча соперниц. Обе теннисистки начали выступления на Уимблдоне с квалификации.

Ранее Снигур и Крюгер не встречались.

Дарья впервые в карьере вышла в третий круг травяного мейджора.

Уимблдон-2026. Трава, 1/32 финала

Мариам Болквадзе [Q] – Эшлин Крюгер [Q] – 1:6, 0:6

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Дарья Снигур Эшлин Крюгер Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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