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  4. Подрез вышла в четвертьфинал на турнире WTT W50 в Элваше
ITF
02 июля 2026, 13:47 |
496
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Подрез вышла в четвертьфинал на турнире WTT W50 в Элваше

Вероника обыграла Ангелину Волощук в двух сетах

02 июля 2026, 13:47 |
496
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Подрез вышла в четвертьфинал на турнире WTT W50 в Элваше
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Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 145) вышла в четвертьфинал на турнире WTT W50 в Элваше, Португалия.

Подрез обыграла представительницу Португалии Ангелину Волощук (WTA 353) в двух сетах за 1 час и 14 минут – 6:3, 6:3.

Это была первая очная встреча теннисисток.

Вероника выступает на турнире в статусе первой сеяной.

В 1/4 финала Подрез сыграет либо с Матильдой Жорже, либо с Абе Хироми.

WTT W50 Элваш. Хард, 1/8 финала

Вероника Подрез [1] – Ангелина Волощук – 6:3, 6:3

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Алина Грушко
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Комментарии 2
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Ну і славненько )
Хоч ця Волощук теж із нашеньких, а не далі на північний схід.
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