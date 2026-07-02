Подрез вышла в четвертьфинал на турнире WTT W50 в Элваше

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 145) вышла в четвертьфинал на турнире WTT W50 в Элваше, Португалия.

Подрез обыграла представительницу Португалии Ангелину Волощук (WTA 353) в двух сетах за 1 час и 14 минут – 6:3, 6:3.

Это была первая очная встреча теннисисток.

Вероника выступает на турнире в статусе первой сеяной.

В 1/4 финала Подрез сыграет либо с Матильдой Жорже, либо с Абе Хироми.

WTT W50 Элваш. Хард, 1/8 финала

Вероника Подрез [1] – Ангелина Волощук – 6:3, 6:3