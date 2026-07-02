ITF02 июля 2026, 13:47 |
496
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Подрез вышла в четвертьфинал на турнире WTT W50 в Элваше
Вероника обыграла Ангелину Волощук в двух сетах
02 июля 2026, 13:47 |
496
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Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 145) вышла в четвертьфинал на турнире WTT W50 в Элваше, Португалия.
Подрез обыграла представительницу Португалии Ангелину Волощук (WTA 353) в двух сетах за 1 час и 14 минут – 6:3, 6:3.
Это была первая очная встреча теннисисток.
Вероника выступает на турнире в статусе первой сеяной.
В 1/4 финала Подрез сыграет либо с Матильдой Жорже, либо с Абе Хироми.
WTT W50 Элваш. Хард, 1/8 финала
Вероника Подрез [1] – Ангелина Волощук – 6:3, 6:3
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Хоч ця Волощук теж із нашеньких, а не далі на північний схід.