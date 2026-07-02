В Австрии знают, как победить Испанию. Нужно закрыть одного игрока

Наставник сборной Австрии Ральф Рангник считает, что для победы в матче плей-офф ЧМ-2026 против Испании его команде нужно закрыть Ламина Ямаля.

«Ламин – невероятный игрок, который будет в топе еще 13-14 лет. Мы будем очень внимательно играть против него. Необходимо закрыть Ямаля, чтобы получить шанс пройти дальше».

«Всем фанам нравится смотреть яркий футбол Ламина, однако у нас есть задача – оставить его без мяча. Собираемся выйти в следующий раунд», – сказал Рангник.

Игра пройдет 2 июля, начало в 22:00.