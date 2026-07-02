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Чемпионат мира
02 июля 2026, 19:31 | Обновлено 02 июля 2026, 19:41
202
0

В Австрии знают, как победить Испанию. Нужно закрыть одного игрока

Рангник надеется закрыть Ямаля

02 июля 2026, 19:31 | Обновлено 02 июля 2026, 19:41
202
0
В Австрии знают, как победить Испанию. Нужно закрыть одного игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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Наставник сборной Австрии Ральф Рангник считает, что для победы в матче плей-офф ЧМ-2026 против Испании его команде нужно закрыть Ламина Ямаля.

«Ламин – невероятный игрок, который будет в топе еще 13-14 лет. Мы будем очень внимательно играть против него. Необходимо закрыть Ямаля, чтобы получить шанс пройти дальше».

«Всем фанам нравится смотреть яркий футбол Ламина, однако у нас есть задача – оставить его без мяча. Собираемся выйти в следующий раунд», – сказал Рангник.

Игра пройдет 2 июля, начало в 22:00.

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Ральф Рангник Ламин Ямаль сборная Испании по футболу сборная Австрии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Reuters
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