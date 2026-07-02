Барселона готовит один из самых громких трансферов лета за 120 млн евро

Испанская «Барселона» продолжает активную борьбу за форварда мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса. Об этом сообщило издание The Athletic.

«Матрасники» отклонили первое предложение в размере 100 миллионов евро, но каталонский клуб планирует сделать второе после завершения чемпионата мира.

«Барселона» надеется убедить мадридский клуб согласиться на трансфер за 130 миллионов, который может стать одним из самых громких переходов летнего трансферного окна.

«Атлетико» не горит желанием расставаться с одним из ключевых игроков, но сам аргентинец открыт к новым предложениям для продолжения карьеры и рассматривает все варианты.

В прошлом сезоне Альварес провел 49 матчей, в которых забил 20 голов и отдал девять результативных передач. Контракт аргентинца с мадридской командой истекает в июне 2030 года.