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  4. Альварес ошеломил Атлетико, публично заговорив об уходе
Чемпионат мира
23 июня 2026, 03:13 |
286
0

Альварес ошеломил Атлетико, публично заговорив об уходе

Аргентинский форвард хочет пойти в другой клуб

23 июня 2026, 03:13 |
286
0
Альварес ошеломил Атлетико, публично заговорив об уходе
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес
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26-летний нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес шокировал футбольную общественность словами после победного матча против Австрии на ЧМ-2026 (2:0).

Форвард решил не молчать о своем будущем и заявил о желании уйти из мадридского «Атлетико».

Название клуба мечты Альвареса остается нераскрытым, однако большинство признаков указывают на «Барселону», которая рассматривает Хулиана как одного из кандидатов на замену Роберту Левандовскому.

«Я не считаю, что сейчас подходящий момент для разговоров, но я также не хочу прятаться. Я стараюсь быть честным человеком. Я поговорил с теми людьми в «Атлетико», с кем должен был поговорить. Думаю, лучшим вариантом для всех будет трансфер. Я хочу осуществить свою мечту», – сказал Альварес.

Напомним, что каталонский клуб уже делал предложение по Хулиану в размере 100 миллионов евро, но ответ «Атлетико» был категоричным. Ранее мадридцы высмеяли «сине-гранатовых» в социальных сетях за неуважение и постоянное нагнетание обстановки.

Также официальное предложение по Альваресу отправлял мадридский «Реал», который тоже получил отказ.

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Хулиан Альварес ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу Атлетико Мадрид Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Андрей Витренко Источник: ESPN
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